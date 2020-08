LA CICOP ADVIERTE EL COMPLICADO PRESENTE SANITARIO

GACETILLA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CICOP)

Bragado 19 de agosto del 2020.

Desde CICOP Seccional Bragado (Asociación Sindical de profesionales de la Salud de la Provincia de

Buenos Aires), y en representación de todos los profesionales de salud del municipio de Bragado;

queremos hacer pública las razones de la gravedad de la situación sanitaria de nuestra ciudad:

En el Hospital Municipal San Luis, los profesionales médicos de la sala general y sala covid-19,

médicos de guardia, médicos de terapia intensiva, enfermeros, profesionales y técnicos de

laboratorio; están agotados. No hay horarios fijos y tampoco quienes los reemplacen.

Es de conocimiento público, nuestro planteo, respecto a la necesidad imperiosa que el personal de

salud sea reconocido como tal y no como empleados municipales.

Quizás esto nos dé la respuesta cuando nos preguntamos por qué nuestro personal de salud no

tiene reemplazo, simplemente es porque no hay médicos ni enfermeros disponibles bajo estas

condiciones salariales y laborales.

Llevamos 6 años de renuncias de enfermeros capacitados que deciden trabajar en privados u

hospitales provinciales por mejor paga. Dejando al hospital con recurso humano insuficiente para

cubrir los turnos y demandas que esta situación amerita, además de la perdida de know how1 (*).

.

Generando turnos rotativos, reubicación de personal con insuficiente capacitación en áreas

críticas. Lo que pone aun más en peligro la salud PÚBLICA.

Para una correcta planificación estratégica en salud se requiere el consenso de todos los

participantes del sistema donde los recursos económicos tengan una inversión adecuada, eficiente

y eficaz para lograr mejores resultados.

Consideramos que la atención de pacientes críticos NO COVID, requiere de una planificación en un

lugar físico y de recurso humano adecuado, independientemente de lo aportado por el sector

privado

En cuanto a la modalidad de comunicación elegida por las autoridades de salud municipales

entendemos que no se correspondió con lo que estaba sucediendo, retrasando la declaración de

circulación viral comunitaria y no generando las medidas de cuidados que la situación ameritaba.

Queremos aclarar que, por disposición provincial los gremios tienen que participar en el Comité de

Crisis Hospitalario y del Municipio. Por este motivo, reclamamos con notas al Palacio Municipal no

siendo tenidos en cuenta. Vemos esto con preocupación, y entendemos que podemos hacer un

aporte constructivo para buscar el bien común de la población de la que todos somos parte.

De igual manera queremos recalcar, a toda la población, que todo el personal de salud va a seguir

poniendo el cuerpo y sus capacidades a esta difícil situación sanitaria que estamos atravesando.

Saluda atte.-

CICOP Seccional Bragado.-

Corniglia, Pablo Germán.

Aleman Giachelli, Silvina

Burga Bielsa, Maria

Labollita, German

Alanis, Verónica

(*)

La locución nominal saber hacer, o el anglicismo know-how, puede ser reemplazada por varios

términos equivalentes: pericia, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento, alto nivel

de experiencia, experiencia, conocimiento o palabras que al igual que saber hacer significan

«saber cómo hacer algo pronto y bien hecho».