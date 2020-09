BROGGI ALERTA QUE «LOS NÚMEROS DEL MUNICIPIO SE DISPARAN»

GACETILLA Sergio Broggi.

“El intendente envió al Concejo los gastos trimestrales, es decir qué pasó numéricamente con los recursos de los y las bragadenses en estos primeros meses. Cuando lo analizamos y miramos los números, vimos con preocupación que en plena pandemia, en momentos tan difíciles, hay un desvío del 12 % del Presupuesto que tenía para este año”, dijo el edil en relación al envío del informe trimestral que el Ejecutivo despachó al Concejo Deliberante.

“Un desvío teniendo en cuenta que debió pedir auxilio a la Provincia para garantizar los sueldos, para dotar de elementos al hospital, no abrió paritarias, no hizo obras, y encima los gastos están en turismo y organización de eventos”, disparó duramente el edil.

“Si miramos el informe, me pregunto: ¿casi 2 millones de pesos en turismo se gastaron en pandemia? La oficina de Turismo no sé ni dónde ni quién está al frente, pero lo que sí les aseguro es que aquí y en el mundo el turismo no fue algo que justamente se haya movido en estos tiempos”, manifestó el concejal.

“En organización de eventos gastó casi 2 millones más, áreas que tienen que ver con el director general de Comunicaciones, Marcelo Schachner, que no creo que haya gastado todo esto en publicidad y en campañas sobre cómo cuidarnos en esta época, por lo cual me parece realmente inexplicable”, dijo el edil.

“Hemos convalidado el otorgamiento de 21 millones de pesos que la Provincia envió a través del FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA PARA LA CONTENCIÓN FISCAL , que será devuelto desde enero de 2021 y en 18 cuotas fijas descontadas de la coparticipación. Es decir, si la Provincia envió el dinero para que pudiera seguir adelante en plena crisis y encima los gastos que vemos son innecesarios”, manifestó Sergio Broggi.

“El Intendente no aumentó en salud, no compró insumos, no fue quien garantizó más ayuda a la gente , no invirtió en trabajadores municipales, no hizo obras. Es decir, por qué encima tiene un defasaje del 12 %. Me pregunto cómo piensa llegar a diciembre, entonces, advirtió Broggi.

SE PUBLICITAN LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

“Este es el único municipio que gasta publicitando campañas donde le dice a los vecinos que harán lo que ESTÁN OBLIGADOS A HACER”, puntualizó el edil.

“Vemos a la hija del intendente con fotos y anuncios, y carteles, y flyers que informan que limpiarán, arreglarán y llevarán adelante los servicios en determinados barrios. Muy bien, le quiero recordar a la funcionaria que para eso los vecinos y vecinas pagan sus tasas municipales. Prestar esos servicios no debe publicitarse, es la obligación del Estado, porque para eso cobra las tasas”, indicó críticamente el concejal.

“Estamos en una situación muy compleja. Hemos llegado a esto y la responsabilidad no es solo de la gente, la responsabilidad es compartida, y en mayor medida es del gobierno, que conoce y sabe bien con qué insumo humano y con cuántas dependencias de salud cuenta la ciudad. Sin embargo, la gente se relajó y el gobierno incitó a los ciudadanos a pensar y mirar una ciudad donde en apariencia no pasaba nada…la eterna FASE 5”, dijo el edil.

“Hoy, cuando lamentablemente contamos con contagios y muertos en mayor número que cualquier ciudad de la región, hay un intendente ocupado en cubrir el Juzgado de Faltas, y no en temas que urgen en este momento”, indicó el concejal.

“Gatica se dio el lujo de dejar a los trabajadores de salud afuera del municipio sin atender su reclamos, les puso un cordón policial, y costó que les diera un incentivo. Sin embargo, si miramos su gabinete, cada vez hay más funcionarios de segunda y tercera línea, en un momento en que los recursos deben ponerse donde se necesitan”, cuestionó duramente el concejal local.-

LA SITUACIÓN EN EL HOGAR DE ANCIANOS SAN LUIS

“El Estado tiene dependencias que le son propias, por ejemplo el Hogar de Ancianos San Luis. Esos abuelos están casi todos contagiados, y las internas de psiquiatría también. Sin embargo, como es responsabilidad del Estado, y muchos de esos abuelos no tienen familia directa, pareciera que nada pasa”, dijo Broggi.

“Los abuelos se están muriendo, ¿qué pasó con los cuidados en ese lugar? Natalia Gatica se saca la foto en los barrios donde se hacen testeos, y no informa sobre lo que pasó en el hogar. Si es la responsable de Desarrollo Social, como parece, ya que la vemos en las fotos, es bueno que explique qué sucedió en el hogar. Debemos ser serios, al menos es lo que nos merecemos los bragadenses hoy”, dijo Broggi.

“La quinta la Esperanza es uno de los centros extra hospitalarios, cedido gratuitamente por la Iglesia Menonita de Bragado, algo que agradecemos por el gesto y el compromiso de esos vecinos. Justamente a la quinta La Esperanza, los que fueron a alojarse fueron abuelos y personal contagiado del Hogar de Ancianos San Luis. Sabemos que el Estado provincial paga $2000.- por paciente y por día que se alojen en esos centros, y además les paga a las personas $500 por día que permanecen allí aislados, “, informó el edil.

“Lo pregunté el jueves en la sesión pero el concejal Franzoni dijo que no sabía. Entonces se lo pregunto ahora de nuevo: ese dinero que se paga, ya que el convenio con la Iglesia Menonita es gratis, y la comida y la atención que tuvieron esas personas ya estaba cubierta por ser residentes del Hogar municipal, ¿dónde fue ese dinero? Sería muy bueno que se explique eso, para transparentar acciones y recursos”, finalizó el concejal.