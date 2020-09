COVID-19: BROGGI Y LA NECESIDAD DE «UN ACOMPAÑAMIENTO CONCRETO» A LOS VECINOS QUE PERDIERON FAMILIARES

Gacetilla Sergio Broggi.

El edil del FRENTE DE TODOS planteó la situación por la que deben pasar familiares de víctimas de COVID-19, cuando fueron trasladadas y mueren en otra ciudad.

“El dolor que causa la muerte de un ser querido sabemos que se ve aumentado en estos tiempos por el aislamiento, la lejanía, y la imposibilidad de la despedida. En el caso de Bragado, al tener una saturación de nuestro sistema de salud, y haber tenido que derivar pacientes a otras ciudades, pacientes graves, que cuando lamentablemente mueren lejos, a las familias esto les ocasiona incluso un primer escollo que sortear que es el costo de ese traslado”, dijo el edil.

“Hoy, el Estado local no tiene previsto esto. No hay un plan de contingencias en estos casos, y lo sé porque yo mismo llamé a la funcionaria Natalia Gatica, para advertir y solicitar ayuda en uno de estos casos, y ella ni siquiera estaba enterada”, advirtió el concejal.

“Creo que como existen las derivaciones, más allá que la gente tenga obra social, los costos de traslado no están cubiertos, y tampoco los de la cremación que debe hacerse en otro lugar cuando los casos suceden así, lejos”, mencionó el concejal.

“Ir delante de los temas, adelantarnos al problema, sabemos que la situación existe, y nadie piensa en esas familias, nadie lleva un registro de seguimiento de esos vecinos, que fueron derivados porque acá no hay lugar para atenderlos…pensemos en eso”, exigió el edil.

“Nuestros planteos molestan, y la reacción del Ejecutivo y su gente es de salir a explicar…queremos que actúen, y si no lo vieron, si otra vez no lo tuvieron en cuenta, que por favor tomen las ideas y se ocupen. Porque para eso son el Estado, yo desde mi lugar acompaño, planteo, ayudo..pero no puedo resolver estas cuestiones, porque no soy el que tiene la potestad de hacerlo”, manifestó Sergio Broggi.

“Plantearemos en el Concejo un proyecto que contemple este registro de derivaciones y seguimiento, pero muchas veces nuestras propuestas son dejadas meses en las comisiones..y la idea es que se haga, se actúe, porque la situación es hoy”, advirtió el concejal de la oposición.

“Nuevamente digo lo mismo, y no para entrar en polémica…pero yo hablé con Natalia Gatica y por ejemplo, en esta temática que es de índole social no me dijo que no era ella la del área social. Es decir, es ella para estas cosas y para otras, como siempre hemos planteado, lo digo a modo de aclaración”, finalizó el concejal local.