BROGGI CONSIDERÓ UN «MAMARRACHO» EL EPISODIO EN EL DEBATE DEL PRESUPUESTO Y APUNTÓ CONTRA EL MUNICIPIO

«Ayer vimos nuevamente cómo se maneja la gestión del intendente Gatica, con improvisación, atropellando las instituciones como es el HCD y con una gran influencia de presiones, que hacen que reacciones, depende lo que le critican”, dijo el concejal Broggi.

“El presupuesto 2021 es un ejemplo de desprolijidad a la hora de mirar una gestión, llegó tardísimo y fue seguramente a propósito para que no podamos estudiarlo. Los funcionarios a los que les propusimos cambios, incluso les hablamos de no estar previsto nada en salud sobre covid, no tuvieron reacción..hasta que el planteo fue público y propio de la interna de Cambiemos”, manifestó BRoggi.

“Entonces llegamos al recinto y cuando aparecieron, enviaron una foto por whatssap a los presidentes de bloque sobre cambios sustanciales de partidas, que se arreglaron en el despacho de Gatica, en su casa, o en algún comité…”, dijo Broggi.

“No podemos permitir que siempre el atropello sea la forma, hay instituciones para respetar, salvo que desee hacerlo por decreto o desde su casa y con su familia y amigos, y no se lo vamos a permitir”, explicó Broggi.

“No pensó en la salud, no pensó en el covid, no pensó en el alumbrado, no pensó en los cuarteles, pensó solamente en su hija y en los eventos que generan gastos innecesarios para la ciudad”, expresó el edil.

“Hoy, nuevamente, en algo turbio, improvisado, que tiene una reacción porque hubo una presión, se cambia todo. No pudimos todos los ediles participar de esos cambios, no consulta, y tiene a Esposito como un títere al que manda a hacer lo que desea en el HCD”, disparó Broggi.

PANDEMIA Y PREOCUPACIÓN

“Con respecto a la situación local estamos preocupados, muy preocupados y lo manifestamos ya varias veces. Acá los discursos son para que la gente se relaje, y luego en el Hospital las cosas se siguen complicando”, dijo el edil.

“Me asusta, y me preocupa que el municipio juegue con la información, que ocultar sea el modo de mantener a la ciudadanía en medio de una pandemia, hasta un hombre fallecido han querido ocultar hace unas horas”, dijo el edil

“Evalúo pedir junto a otros ediles interpelar al intendente y a quien él designe sobre la responsabilidad en la información y la falsedad de datos u ocultamiento”, determinó duramente el concejal.