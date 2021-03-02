Sin categoría

«MES DE LA MUJER 2021»

Pornoticias

Mar 2, 2021

VIERNES 5 DE MARZO- 18:30 HS.

“ MUJER REBOZO” / ENCUENTRO

MARISA ABAT Y CLAUDIA LOGIOCO

SALA DE EXPOSICIÓN

CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO

SÁBADO 6 DE MARZO- 19 HS.

“DECIR MUJERES” / ENCUENTRO LITERARIO

RITA CORIGLIANO-FLORENCIA AGRASAR-MARIMÉ ARANCET-

GRACIELA CUTULI-MABEL FUZZI-VICTORIA ROSSI-TERESA TÉRAMO

SALA MAYOR

CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO

LUNES 8 DE MARZO A PARTIR DE LAS 17 HS :

«INTERVENCIÓN COLECTIVA»

EN EL PATIO SECO DEL CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO.

LUNES 8 DE MARZO- 18 HS.

“ MUJER REBOZO” / ENCUENTRO

MARISA ABAT Y CLAUDIA LOGIOCO

SALA DE EXPOSICIÓN

CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO

LUNES 8 DE MARZO – 20 HS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NUNCA DEJES DE RESPONDER”

LUCILA QUARLERI – ESTEFANIA ENZENHOFER

SALA MAYOR

CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO

SÁBADO 13 DE MARZO – 19 HS.

“MESA DE MUJERES”

MODERADORA: ADRIANA FERRARI

SALA MAYOR

CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO

DESDE EL LUNES 15 DE MARZO AL MIÉRCOLES 31 DE MARZO

“BORDE” MUESTRA: PINTURA Y DIBUJO

JOSEFINA FERRARIS

SALA DE EXPOSICIÓN

CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO

Todas las actividades del «MES DE LA MUJER » se realizarán con cupo de público y bajo estricto protocolo sanitario.

El uso del barbijo es obligatorio.

Por noticias

Entrada relacionada

Sin categoría

UN AÑO DE FORO AMBIENTAL, SIN FORO

Mar 2, 2021 noticias
Sin categoría

COVID-19: INFORME LUNES 1 DE MARZO

Mar 1, 2021 noticias
Sin categoría

CONSTRUCCION DE UN HOGAR CONVIVENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Mar 1, 2021 noticias