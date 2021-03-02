«MES DE LA MUJER 2021»

VIERNES 5 DE MARZO- 18:30 HS.
“ MUJER REBOZO” / ENCUENTRO
MARISA ABAT Y CLAUDIA LOGIOCO
SALA DE EXPOSICIÓN
CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO
SÁBADO 6 DE MARZO- 19 HS.
“DECIR MUJERES” / ENCUENTRO LITERARIO
RITA CORIGLIANO-FLORENCIA AGRASAR-MARIMÉ ARANCET-
GRACIELA CUTULI-MABEL FUZZI-VICTORIA ROSSI-TERESA TÉRAMO
SALA MAYOR
CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO
LUNES 8 DE MARZO A PARTIR DE LAS 17 HS :
«INTERVENCIÓN COLECTIVA»
EN EL PATIO SECO DEL CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO.
LUNES 8 DE MARZO- 18 HS.
“ MUJER REBOZO” / ENCUENTRO
MARISA ABAT Y CLAUDIA LOGIOCO
SALA DE EXPOSICIÓN
CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO
LUNES 8 DE MARZO – 20 HS.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NUNCA DEJES DE RESPONDER”
LUCILA QUARLERI – ESTEFANIA ENZENHOFER
SALA MAYOR
CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO
SÁBADO 13 DE MARZO – 19 HS.
“MESA DE MUJERES”
MODERADORA: ADRIANA FERRARI
SALA MAYOR
CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO
DESDE EL LUNES 15 DE MARZO AL MIÉRCOLES 31 DE MARZO
“BORDE” MUESTRA: PINTURA Y DIBUJO
JOSEFINA FERRARIS
SALA DE EXPOSICIÓN
CENTRO CULTURAL FLORENCIO CONSTANTINO
Todas las actividades del «MES DE LA MUJER » se realizarán con cupo de público y bajo estricto protocolo sanitario.
El uso del barbijo es obligatorio.