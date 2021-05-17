DUEÑOS DE GIMNASIOS Y AFINES: HOY REUNION, MAÑANA BOCINAZO

DUEÑOS DE GIMANSIOS, NATATORIOS, CENTROS DE YOGA Y PILATES, Y DEMAS DEPORTES AFINES, HEMOS DECIDIDO , ANTE LA FALTA DE UNA RESPUESTA, ESTE LUNES 17/5 A LAS 12 HS , REUNIRNOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL A LA ESPERA DE UNA NUEVA REUNION Y QUE SE REVEA NUESTRA SITUACION, PARA PODER TRABAJAR EN FASE 3. COMPROMISO QUE ASUMIO LA SEMANA PASADA Y AL DIA DE HOY NO HAY RESPUESTA DE NINGUNA DE LAS AUTORIDADES .
ADEMAS AVISAR QUE EL MARTES 18/5 A LAS 19 HS SE ORGANIZARA UN BOCINAZO A MODO DE OIR NUESTRO RECLAMO.
CONSIDERAMOS Q LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DECRETO SON ARBITRARIAS, INCONSISTENTES Y CARECEN DEL AVAL CIENTIFICO, QUE DEMUESTRE QUE LOS.GIMNASIOS SON FOCO DE CONTAGIO.
NUESTOS ESPACIOS DE TRABAJO, SON ESPACIOS SEGUROS, QUE CUMPLEN CON TODOS LOS PROTOCOLOS EXIGIDOS DESDE EL AREA DE SALUD; ESA ES NUESTRA MANERA COLABORAR Y AYUDAR A UN SECTOR QUE SABEMOS QUE ESTA AGOTADO.
NECESITAMOS SEGUIR TRABAJANDO . NECESITAMOS EL APOYO DE TODOS .
«NO SOMOS EL.PROBLEMA , SOMOS PARTE DE LA SOLUCION».
DUEÑOS DE GIMANSIOS, NATATORIOS, CENTROS DE YOGA Y PILATES, Y DEMAS DEPORTES AFINES, HEMOS DECIDIDO , ANTE LA FALTA DE UNA RESPUESTA, ESTE LUNES 17/5 A LAS 12 HS , REUNIRNOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL A LA ESPERA DE UNA NUEVA REUNION Y QUE SE REVEA NUESTRA SITUACION, PARA PODER TRABAJAR EN FASE 3. COMPROMISO QUE ASUMIO LA SEMANA PASADA Y AL DIA DE HOY NO HAY RESPUESTA DE NINGUNA DE LAS AUTORIDADES .