SE CONOCEN LAS NUEVAS MEDIDAS

A partir del sábado 22 y hasta las 24 hs. del domingo 30 de mayo de acuerdo al DNU del Gobierno Nacional.

CIRCULACIÓN: Sólo se podrá circular por cuestiones estrictamente necesarias como salud, trabajo y aprovisionamiento de víveres, entre las 06 y las 18 hs.

COMERCIOS: Todos los comercios y actividades económicas esenciales podrán funcionar entre las 06 y las 18 hs., con aforo del 30%.(inclusive supermercados, venta de artículos de higiene y limpieza kioscos, y negocios de cercanía).

Los no esenciales solo podrán realizar ventas por sistemas electrónico: WhatsApp, telefónicos, por delivery o take away (retiro en puerta).

GASTRONÓMICOS: Locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías, casa de elaboración de comidas y rotiserías) podrán funcionar entre las 06 y hasta las 23 hs. con servicio de take away (retiro en puerta) hasta las 18 hs. y servicio de delivery hasta las 23 hs.

ENCUENTROS SOCIALES . Están prohibidos los encuentros sociales en espacios abiertos y cerrados.

ESTACIONES DE SERVICIO: Podrán continuar funcionando con venta libre de 6 a 18hs. Y de 18 a las 06 hs., solo para despacho de combustible para trabajadores de actividades esenciales.

FARMACIAS: Las farmacias de turno podrán funcionar las 24 horas.

ACTIVIDAD FÍSICA: Solo se podrán realizar actividades individuales (bicicletear, correr y caminar) al aire libre, entre las 06 y las 18 hs.

DEPORTES: Gimnasios, clubes, canchas de fútbol, bochas, automovilismo, pesca y otros predios deportivos deberán suspender sus actividades y permanecer cerrados.

ESPACIOS PÚBLICOS: Queda prohibida la permanencia de personas en espacios verdes / espacios públicos (Laguna, Plazas, Acceso Perón, Pista de Salud) sólo estará contemplada la circulación en dichos lugares.

CULTOS: Las celebraciones religiosas solo se podrán realizar vía streaming

REMISES: Podrá funcionar de 6 a 18 hs, de las 18 a 06 hs sólo con guardia de emergencias.

EDUCACIÓN: Queda suspendida la actividad educativa bajo la modalidad presencial, de acuerdo a las disposiciones nacionales y provincial.

-Los jardines maternales, talleres, institutos de danza y/o idiomas, bibliotecas y museos deberán permanecer cerrados.

PROFESIONALES: atención individual desde las 06 y hasta las 18 hs.