SERGIO BROGGI: “EL EJECUTIVO NUNCA CUMPLIÓ CON LA SEÑALÉTICA Y AHORA LA USA PARA CAMPAÑA”

El concejal Sergio Broggi (FDT) volvió a cargar duramente contra la gestión de Vicente Gatica. Hizo críticas sobre el incumplimiento de colocación de señalética y mencionó que ahora “lo usan como tema de campaña”.

El edil dijo :” Hace un año y medio fue la primera vez que le pregunté al propio Fabio Bollini sobre el anuncio que él mismo y el intendente habían realizado hacía ya varios meses y no habían cumplido. En aquel entonces, estando en el propio Concejo Deliberante con motivo de discutir el presupuesto, Bollini me dijo que todos los carteles estaban listos y que se encontraban en un galpón”.

“Pasó el tiempo, y yo seguí reclamando, incluso con presentación de pedidos de informes que no se contestaron formalmente, pero que cuando los presenté, siempre hubo por parte de los ediles oficialistas y de Bollini apariciones diciendo que ya se estaba por colocar todo”, dijo Broggi.

“En una oportunidad incluso, a raíz de mi planteo y reclamo, salieron y pusieron creo que en dos o tres cuadras los postes…pero nada más”, explicó el concejal.

“Hace un tiempo ya, al escuchar que abrían una licitación, volví a insistir…y ahí Bollini nos manifestó que él ya no tenía nada que ver con el tema. Que la arquitecta Bello estaba encargada de esa cuestión dentro del área de Obras Públicas”, contó Sergio Broggi.

“Ahora, es el colmo, vuelven a insistir en medios de prensa con que está en marcha la licitación…lo hacen en campaña, juegan con la gente, y siguen mintiendo”, manifestó con dureza el concejal local.

“La gestión de Gatica es una burla a los vecinos y vecinas, el anuncio de lo anunciado como ya he dicho anteriormente. Nunca vi algo igual, un intendente que se mantenga solamente con anuncios de cosas ya anunciadas…que pinte los cordones, y que no haga nada más. Esto debería darles vergüenza porque los vecinos merecen una ciudad donde vivir bien, y un estado que cumpla sus promesas”, dijo Broggi. “Volveré a plantear en el Concejo un pedido de informes, no es posible que se utilicen temas así para la campaña electoral, deben cumplir con lo anunciado hace ya dos años, y no anunciar más lo mismo…”finalizó Sergio Broggi.