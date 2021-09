Dia del metalúrgico, Senga evaluó la situación de los trabajadores

El secretario general de la seccional local de la UOM, comentó que se viven días complicados. Adelantó que para las próximas elecciones gremiales sus listas respetarán el cupo femenino.

Hoy 7 de septiembre, se celebra el día del empleado metalúrgico en nuestro país, en homenaje a Fray Luís Beltrán, aquel sacerdote clave en la lucha por la independencia latinoamericana sosteniendo el esfuerzo metalúrgico que requería el ejército. En este contexto Daniel Senga, Secretario General de la seccional Bragado de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, que hoy se encuentra integrada por 1.131 afiliados, se refirió a la situación del sector.

Explicó que se vive un momento difícil para todos los trabajadores en nuestro país y que los metalúrgicos no son la excepción. Senga valoró que el trabajo se esté manteniendo, aunque expresó que “…cada vez ganamos menos, la inflación es más grande y la canasta familiar aumenta mucho más, entonces se pone cada vez más difícil”. Comentó que en este sentido, muchos trabajadores van a presentarse a trabajar en vez de quedarse en sus hogares, debido a que una de las empresas está ofreciendo pagar hasta el 300% para quienes se presenten a trabajar el día del metalúrgico. “Seguramente muchos van a ir a trabajar y en el bolsillo de la gente, en este contexto, no podemos meternos”, dijo y explicó que esta situación se reiteró el 1 de enero y el 1 de mayo.

Senga considera importante valorar, es el hecho de no perder afiliados. “Que no hayan cerrado empresas en estos últimos cinco años en Bragado, que podamos mantener el número de afiliados, es muy importante”, afirmó. Explicó que las empresas no toman trabajadores nuevos, lo que incrementaría el número de afiliados y empleos creados. Por el contrario, prefieren ofrecer horas extras a sus trabajadores, de esta manera reducen las cargas patronales que implica contratar nuevos empleados. También comentó que muchos trabajadores responden en realidad a “subempresas” y no a la firma principal, lo que le permite reducir muchos los costos y evitar conflictos judiciales al cesar la actividad.

Senga nos informó además que en el marco de los cambios que tendrá el gremio se ha incorporado el cupo femenino dentro de la entidad en todo el país. De esta manera se espera para las próximas elecciones que la lista se integre también por mujeres, aunque reconoció que en el rubro metalúrgico resulta difícil y que muchas veces cuando se ha intentado incorporar a alguna compañera, las empresas las ascienden con la intención de frenar su participación gremial.