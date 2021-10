Elisa Carrió visitó Bragado en el día de ayer

Mantuvo un encuentro con autoridades y representantes de la Coalición Cívica en vista a las elecciones de noviembre. “Hay una rebelión de los pobres, en el sentido que queremos dignidad y trabajo”, expresó Elisa Carrió.

Marcela Campagnoli, Nicolás Araujo, Carla Bruno, Elisa Carrió, Victoria Borrego, Juan Manuel López

En un local gastronómico de nuestra localidad, en el día de ayer, tuvo lugar un importante encuentro entre integrantes y autoridades locales, provinciales y nacionales, pertenecientes al espacio de la Coalición Cívica. El mismo fue galardonado con la presencia de la Dra. Elisa Carrió, con quien se podrá estar de acuerdo o no, lo que no puede negarse que ha marcado la agenda política de los últimos 25 años.

En la oportunidad de mantuvo una mesa de trabajo con vista al análisis de la última elección PASO y el escenario que se presenta para el mes de noviembre, cuando se realicen las elecciones generales. Entre los presentes, por nuestra ciudad, se encontraban como anfitriona la Dra. Carla Brunos (quien encabezó la lista del espacio en la pasada elección), Nicolás Araujo (quien hoy ocupa un lugar en la lista de candidatos a concejales por el Frente Juntos) y el diputado nacional Pablo Torelló por el PRO. Entre las autoridades y candidatos nacionales que acompañaron durante el evento estaban, Juan Manuel López presidente del bloque de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego quien fue intendenta de 25 de Mayo y ahora es diputada Nacional, Marcela Campagnoli hermana del fiscal Campagnoli y que hoy ocupa el cuarto lugar en la lista de diputados de Juntos.

PALABRAS DE LA DRA. BRUNO

Carla Bruno se refirió al encuentro que se realizó en nuestra localidad que “La Coalición Cívica es una gran familia, nunca te sentís solo y siempre estamos muy cerca”. En relación a la visita de la Dra. Elisa Carrió, Bruno, tras hacer notar su felicidad por el momento que estaban viviendo, la definió como “el ángel de la guarda” del espacio político y afirmó “duermo más tranquila de noche al saber que está Lilita pensando en la República y planificando como sostenerla”.

Afirmó que la alegría es grande por recibir a estos referentes en nuestra localidad tras “una campaña ardua como fueron las primarias y estar tan felices por el acompañamiento que nos brindaron los bragadenses. De haber abierto este espacio que tiene tanto futuro con nuestros socios del PRO y que hoy la coronamos con esta visita” dijo finalmente Bruno.

UN CONTRATO MORAL HACIA LA REPÚBLICA

Carrió comenzó su oratoria con una de sus típicas humoradas sobre la edad y expresó “vengo en representación de las viejas y viejos outlet de este país. Vengo a apoyar a todos estos candidatos a diputados y a Nicolás (Araujo) que es candidato a concejal de Bragado”. Agradeció a Carla Bruno por haber reconstruido la Coalición Cívica en nuestra ciudad.

Sobre el actual contexto por el que atraviesa nuestro país Carrió afirmó que estamos en camino hacia un “contrato moral” y hacia la república. “Hay una rebelión de los pobres, en el sentido que queremos dignidad y trabajo. Que todos queremos estar juntos en la unidad de la Argentina. Que no será fácil y que le toca a las nuevas generaciones emprender ese camino, que yo voy a estar, pero hay que dar paso y ser generoso. Eso lo aprendí en la facultad, donde renuncié a la cátedra a los 30’ para dar paso a los adjuntos. No soy partidaria de que los grandes sigamos, sino que lo soy que una nueva generación con determinados valores gobierne la Argentina. Por eso ahora vamos por el contrato moral, es decir tener reglas muy claras y la conciencia tranquila que lo que se vaya a gobernar en el país”, afirmó.

Carrió explicó que parte de ese acuerdo está firmado en el documento que envió finalizadas las elecciones y entre los puntos que establece se encuentra que toda negociación se realiza en el Congreso. Por eso solicitó a la gente que cambie su voto si voto por partidos menores con el fin de tener “…mayoría en la Cámara de Diputados y la Presidencia, la cual es la que maneja los temas a tratar. Uno de los objetivos es que Masa no sea el presidente de la Cámara de Diputados y que podamos decidir cuando se trata determinado tema bajo reglas morales muy claras porque la conciencia tranquila es el único fruto de la vida”, afirmó.

Carla Bruno referente de la Coalición Cívica Bragado, recibió a la dirigente nacional Elisa Carrió

SITUACIÓN EN EL FRENTE JUNTOS

Consultada sobre la lista que el Frente Juntos lleva para las elecciones de noviembre, la cual encabeza Diego Santilli y ahora lo acompaña Facundo Manes, como del acuerdo político, “Lilita” dijo estar bien con esta aunque aclaró que “no quiero que nadie llegue en helicóptero”. Recordó que ella fue una de las armadoras, que acompañó al “Colo” (Santilli) desde el principio y esa fue una de las razones por las que no se colocó como candidata hasta el final. Dijo que el objetivo era suplir a María Eugenia Vidal ya que está mucho mejor en Capital y afirmó al respecto “…ella tiene que reconstruir su familia. Quienes la critican cometen una gran injusticia porque ella dio su vida cuatro años y no quiero que nadie pase lo que a mi me tocó pasar”.

Expresó que en su momento la lista de unidad se había cerrado, pero que Manes decidió ir por otra lista a internas. Comentó entonces que su voluntad no es regresar a la Cámara de Diputados, aunque aclaró que “la lucha por la república y la moral no la voy a abandonar nunca hasta el día de mi muerte”, para luego emitir otra humorada sobre su velorio.

CARRIO Y SU RELACION CON EL RADICALISMO

Consultada sobre su relación con los radicales, Carrió comentó que ella vive peleándose y amigándose con todo el mundo, para luego afirmar “…yo soy paladar negro. Me crie con Illia e iba a dar clase a la facultad, en mi casa estuvo Frondizi, mi papá era el íntimo amigo de Raúl y fundó Renovación y Cambio. Pero mi abuelo era conservador y me casé con un conservador primero y con un peronista después. A todo el pueblo radical que me ha seguido y me ha votado durante años le quiero mandar un beso enorme. La causa (el contrato moral y la república), la cual no se pierde más allá de los partidos, la mamé en mi infancia y nadie me va a venir a enseñar. De hecho, lleno los comité, son mis hermanos como por ejemplo Mario Negri. Lo que pasa que a las hermanas cuando las discriminan se van y hacen su propia vida. Yo me fui del radicalismos y seguí la causa por otro lado, así fundamos el primer partido de mujeres jóvenes”.

REFLEXIONES SOBRE SU NUEVO ROL EN POLITICA

Al preguntarle sobre el nuevo rol que ocupará en adelante, Elisa Carrió expresó “no hago política en público, yo estoy en Capilla del Señor y hago lo que debo hacer, en el momento que debo hacerlo, sin ir a ningún bunker político, ese lugar les queda a las nuevas generaciones. No quiero ser protagonista, ahora cuando debo actuar, lo hago”.

Para finalizar Carrió recordó el estrecho vínculo que tiene con los bonaerenses, a quienes les dejó un mensaje final al decir “he recorrido más de treinta veces esta provincia, aunque ahora se me complica por mis temas de salud. Quiero pedirles que arrasemos en estas elecciones. No por un diputado más o menos, sino por un voto al servicio de una causa que permanezca para siempre, donde estén incluidos todos, quienes nos votan y quienes no. Pero que terminemos con la radicalización, con la violencia, que venga la paz, que bajen los impuestos y la prosperidad”. Agregó entonces “…por mis diputados pongo las manos en el fuego, y a Diego Santilli le he dicho que yo apuesto a su corazón, no a su historia; en eso estamos”.