Santilli y Manes visitan hoy Pehuajó, 9 de Julio y Junín

El raid final de la campaña bonaerense de Juntos por el Cambio mostrará una agenda hiperactiva de Diego Santilli, su primer candidato a diputado nacional por la Provincia, en busca de repetir en las generales del 14 de noviembre el triunfo en las PASO. Habrá mucha actividad conjunta con Facundo Manes, encuentros con líderes de la coalición como Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri y visitas a 24 municipios con un desafío antes del cierre del 11N en La Plata: alcanzar los 30.000 kilómetros recorridos desde que se oficializó su precandidatura.

La estrategia de Juntos por el Cambio a nivel bonaerense será intensificar el propósito central de toda la campaña, que fue focalizar la agenda en los 50 distritos que representan el 85% del electorado provincial. No fue casual que en el listado de recorridas de Santilli desde fines de julio sobresalgan La Plata, La Matanza y Mar del Plata, tres de las cabeceras provinciales.

Algunos datos de encuestas que circularon hace dos semanas generaron alerta en el equipo de campaña de JxC, ya que evidenciaban un crecimiento del Frente de Todos en toda la provincia, principalmente en la primera sección electoral, que ganó la oposición y en la que Santilli se impuso con holgura sobre Facundo Manes en la interna, pero también en la tercera, donde ganó el oficialismo.

A partir de allí, el objetivo central fue retener el 100% de los votos que sacó Juntos en las PASO y asegurar ese triunfo en la primera sección y no retrasarse en la tercera. La búsqueda del elector que no votó en las PASO, que se inclinó por fuerzas que no pasaron el filtro o que lo hizo por espacios «afines» también es una meta clave: se trata de un universo de unas 880.000 personas, según calculan en la oposición. Llegar a la mitad de ellos garantizaría el triunfo el 14N.

Otro punto que destaca es la centralidad que tendrá Facundo Manes en la recta final de la campaña, en buena parte porque, creen en Juntos por el Cambio, mucho electorado del interior bonaerense no participó de las PASO y en las cuatro secciones que lo nuclean, de la 4 a la 7, fue el candidato radical el que ganó la interna.

Este lunes estarán Santilli y Manes juntos en Pehuajó, 9 de Julio y Junín, todos distritos de la cuarta sección electoral. El jueves volverán a juntarse en campaña, pero en Lanús y con el intendente Néstor Grindetti, en un acto frente a mil jóvenes.

El viernes 5 vuelve la agenda de ambos en el interior de la PBA, en Olavarría, Bolívar y 25 de Mayo. El miércoles 10 se los verá en un acto en San Miguel, organizado por el caudillo local Joaquín de la Torre y el jueves 11 cerrarán la campaña en La Plata. Estarán juntos, además, en un estudio de TV: el sábado 6, como invitados al programa de Juana Viale en El Trece. Y, esta vez sin tensiones de por medio, compartirán el búnker en La Plata el domingo 14.

Además, habrá mucha presencia de referentes nacionales de Juntos por el Cambio en la recta decisiva. «Es importante para mostrar unidad y volumen político ante un Gobierno que se resquebrajó en la opinión pública producto de la pésima reacción que mostraron después de las derrotas en las PASO», dicen voces de la coalición sobre ese punto.

Por eso participarán en diferentes actividades Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Martín Lousteau, Elisa Carrió y Miguel Pichetto. El jefe de Gobierno porteño estará acompañando a Santilli el miércoles 3, en La Plata, el lunes 8 en Merlo y Moreno -también estará Lousteau-, y el martes 9 en Hurlingham; el ex presidente lo hará en Tandil y Miramar, el domingo 7; con la jefa del PRO se mostrará el miércoles 3 en Ituzaingó; con la titular de la Coalición Cívica el jueves 4 en Mercedes y Luján, y con el referente del peronismo republicano estará el martes 9 en Florencio Varela.

Todo el recorrido de los diez días finales demandará viajes por 4.000 kilómetros, que sumados a los 26.000 kilómetros ya recorridos representarán en total 30.000 Km. Cultores del Excel, en la campaña de Santilli resaltan también que recorrió 98 municipios de los 135 de toda la Provincia, el 72%.

SANTILLI Y MANES VISITA A 9 DE JULIO

Este lunes en horas de la tarde estarán visitando a Nueve de Julio, Diego Santilli y Facundo Manes donde compartirán un café con los candidatos al Congreso de la Nación, como diputado representando a los bonaerenses, a las 16.45 en lugar a confirmar y que sería una confitería céntrica. Al encuentro con los vecinos nuevejulienses, además de Diego Santilli y Facundo Manes, también estarán presentes Mariano Barroso, que lo hará como máximo referente del PRO, junto a Ignacio ‘Nacho’ Palacios, Marcela Regalía y Raúl Zapata.

SANTILLI Y MANES VISITA A JUNIN

Los candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, estarán el lunes por la tarde en Junín junto al intendente Pablo Petrecca, la candidata a diputada nacional, Danya Tavella y la tercera candidata a senadora provincial por la Cuarta sección Yamila Alonso. Acompañan, los candidatos a concejales, Juan Fiorini y Juan Pablo Itoiz. Está previsto que a las 18.30 los candidatos atiendan a los medios previo al acto que se realizará en el Club Ciclista en avenida San Martín 570.