INFORMACIONES DEL ORDEN POLICIAL

05/11/2021,

El viernes en horas de la mañana 08:40hs., Denuncio BASILO JUAN MANUEL la sustracción de su motocicleta Honda, modelo Biz, color rojo, con patente colocada, la cual había dejado estacionado en horas de la noche en el interior de la vivienda ubicada en calle Avellaneda N° 560. Los hechos fueron caratulados Hurto he interviene la Fiscalía N° 03 de Mercedes.-

07/11/21 DAÑO en un móvil de la Dirección de Tránsito Municipal.

En horas de la tarde los inspectores de tránsito interceptaron a un joven que circulaba en una motocicleta con caño escape no reglamentario, luego de requerirle la documentación y no poseerla, los agredió verbalmente y corto una manguera encendiendo fuego el biciclo, para luego acercarse al vehículo municipal y darle una patada, provocando una abolladura en uno de los guardabarros.

Los bomberos voluntarios concurrieron al lugar sofocando el incendio.

El joven se retiró del lugar sin poder ser identificado, pero fue reconocido he identificado por los testigos presenciales.

La justicia dispuso la carátula de daño y la notificación de la formación de la causa, además de darle intervención a la justicia de faltas local por infracción a la ley 24449 por las faltas constatadas.

07/11/21, La policía local tomo intervención en acería Acer-Brag, luego de recibir un llamado en el Centro de Despacho 911, dónde se daba cuenta de la existencia de un proyectil.

El perímetro fue cercado y al arribo del Perito en Explosivos de la policía, se certificó que se trataba de un proyectil de 125mm AP que carecía de carga la explosiva.

Los hechos fueron caratulados Averiguación de ilícito he intervino la Fiscalía Nro 3 de Mercedes

07/11/21

Disturbios en la plaza San Martin en horas de la madrugada.

Personal policial debió intervenir en una reyerta y para disuadir a los belicosos, pero tras la negativa de desistir, recibir insultos y agresiones procedieron a la aprehensión de dos hombres de 24 y 25 años ambos con domicilios en esta ciudad.

Intervino la Fiscalía Nro 5 de Mercedes, quien dispuso notificar a los imputados de la formación de la causa por el delito de resistencia a la autoridad, recuperado la libertad luego de cumplir con las diligencias de rigor

08/11/21 en horas de la tarde denuncio Beraza María Susana, quien resulta ser docente en la escuela primaria N°35, ubicada en calle Baigorria y Juana Azurduy, quien relato que mientras se encontraba en su jornada laboral y luego de una reunión se da cuenta que le sustrajeron de su billetera $10.000 pesos argentinos, los que se encontraban en el interior de una cartera que había dejado en una de las aulas.

Los hechos fueron caratulados Hurto, intervino la Fiscalía N° 04 del Departamento judicial Mercedes.

Personal de la SubDDI se encuentra abocado a la investigación de los hechos.

08/11/21

Disturbios, Agresiones y lesiones a la salida del baile del Club Millonarios.

La policía local procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años con domicilio en esta ciudad, quien lesionó en la espalda con un arma blanca a otro hombre de 35 años también en Bragado.

El agresor quedó aprehendido no solo por las lesiones que le produjo con quién discutía, sino por haber lesionado a un agente policial y no acatar la orden de cesar con su comportamiento agresivo. La justicia dispuso la formación de la causa por el delito de

resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas, quedando alojado en la comisaría local.

08/11/2021,

En horas de la madrugada se recibió una denuncia penal a la señora Porro Gladys, quien se domicilia en Las Heras al 20. Quien dio cuenta que le robaron previo dañar una ventana del patio trasero, 40 mil pesos argentinos, 300 dólares, algunas alhajas, una escopeta doble caño, un revolver, una carabina y un rifle de aire comprimido. Los hechos ocurrieron durante el fin de semana en ocasión que según el relato de la denuncia, se había retirado de la vivienda el día viernes y regreso hoy lunes. La policía local y la SubDDI se encuentran trabajando en la investigación. –

08/11/2021

De oficio se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de daño en el barrio Villa Cora.

Extrañas pintadas aparecieron este fin de semana en algunas casas del vecindario.

Los hechos vandálicos fueron caratulados Daño e intervino la Fiscalía N° 5 Mercedes. –

08/11/21

Incendio en el Hotel del Parque en unas de las habitaciones, el lugar fue evacuado, solo se registraron daños materiales, se encuentran trabajando personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Por el momento se desconoce las causas que provocaron el foco ígneo.