AVERIGUACION DE PARADERO

18/11/2021.

Se requiere colaboración de la sociedad, para dar con el paradero de

HERNANDEZ MAXIMO, argentino, instruido, soltero, desocupado, de 15 años de edad, nacido el 03/11/2006, con domicilio en Bragado (Bs.As).

Resulta ser de contextura física delgada, de 1,77 metros de altura, cabello corto oscuro a los costados y teñido de rubio en el centro, de piel trigueña, ojos marrones, posee dos anillos plateados en su mano derecha y en su oreja izquierda posee colocado un pendiente con la forma de una cruz.

El joven se retiro caminando de su vivienda en el día de ayer (17/11/21) a las 12:30 hs, vistiendo pantalón largo de gabardina camuflado verde militar, campera color gris y negro, zapatillas tipo deportivas color gris, y poseía una gorra con vicera de color blanco en su parte frontal y marrón claro en la parte trasero, con una inscripción en negro que reza la palabra “DAKLEY”, no regresando hasta el momento.

No posee dinero en efectivo, ni DNI, no posee teléfono ni redes sociales. Si tiene información al respecto, llame al 911 o al teléfono 2342 43-012, o acérquese a una dependencia policial.