REENCUENTRO DE EX BOXEADORES EN NUESTRA CIUDAD

Este sábado en horas del mediodía en la casa de Máximo Lencina, un grupo de ex boxeadores, muchos de ellos campeones y otros que no pero que fueron grandes protagonistas, compartieron una asado y mucha charla sobre la actividad.

Dicho encuentro se hizo en cinco oportunidades en la Sede de la Federación Argentina de Box, en los últimos no por el tema de la pandemia, y para esta oportunidad decidieron venir a nuestra ciudad.

El tema principal del encuentro fue organizarse como grupo y tener representación en la Federación Argentina, que en muy poco tiempo sufrió la pérdida de los dos últimos presidentes.

El tema que este grupo está un tanto desconforme con el manejo de la entidad, en distintos temas, pero fundamentalmente en la poca atención que se le presta a la gente del interior de país. En la oportunidad además de los anfitriones, Máximo Lencina y sus hijos “Cacique” y “Terín”, estuvieron entre otros, Norberto Rufino Cabrera (peleo un título mundial, perdiendo por puntos con Marvin Hagler, fue sparring de Carlos Monzón), Darío Matteoni (ex campeón argentino y sudamericano en cuatro categorías distintas), Claudio Martinet (ex campeón argentino y retador al título mundial), Hugo López, Catalino Martínez, Aldo Galarza, Daniel Sclarandi (ex campeón argentino), Gustavo Cuello (ex campeón sudamericano y mundo hispano).