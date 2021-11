INFORMACIONES DEL AMBITO POLICIAL

25-11-2021

En el día de ayer se llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Bragado y personal policial de la Comisaria Comunal de Bragado.

Los hechos tenían su origen el pasado mes, tras una denuncia penal realizada por el presidente del Club Español de Bragado el señor Maffasanti, quien diera cuenta de haber dejado al cuidado de un tercero bienes de la institución, pasado el tiempo y al intentar retirar los objetos, le es informado que no estaban.

Las investigaciones realizadas permitieron determinar que los objetos habían sido vendidos por quien había sido contratado para su cuidado.

Es así es que el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Mercedes a requerimiento de la Fiscalía interviniente otorgo dos órdenes de registro con facultad de allanar, en dos domicilios uno en cercanías del Cementerio Municipal y otro en la zona céntrica de esta ciudad, en donde se secuestraron sillas y mesas de bar.

El imputado un hombre mayor de 70 años fue notificado de la formación de la causa penal por el delito de DEFRAUDACIÓN – RETENCION INDEBIDA, no adoptado la justicia temperamento restrictivo de la libertad, los elementos incautados fueron entregados a su propietario.

Noticia en proceso

En horas de la madrugada y tras recibir un llamado de emergencia al 911, la policía procedió a la aprehensión de un joven de 21 años con domicilio en esta ciudad, quien momentos antes fue sorprendido por los vecinos revisando el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública sobre la calle Alvear al 100.

El joven intento huir, pero fue demorado a escasos metros del lugar.

La justicia dispuso tareas investigativas en pos de dilucidar los hechos, no adoptando temperamento alguno hasta el momento. Se ampliará.