VARIAS NOTICIAS DEL ORDEN POLICIAL

06/12/2021 Accidente de transito.

Ocurrido en calle 12 de Octubre y Lavalle, colisionan motocicleta Zanella 50 cc, sin patente colocada, conducida por Miranda Fernando, con automóvil Ford Fiesta, conducido con Blanco María Laura.

El señor Miranda fue trasladado al hospital local por prevención, no registra lesiones.

07/12/2021 Estafa

Un vecino de esta ciudad denuncio haber sido víctima de una estafa, todo comenzó luego de observar un anuncio en la red sociales Facebook de la empresa Dainaut S.A., la cual ofrecía automóviles Fiat 0 km a cambio de usados.

Que luego de hacer algunas preguntas realizo un deposito por gastos de gestoría y acarreos, recibiendo en los meses sucesivos mensajes de diferentes números quienes le aportaban datos de cuentas bancarias para realizar depósitos de dinero, pasado los meses se percató del engaño, sufriendo un perjuicio económico de más de 250 mil pesos.

07/12/2021 Estafa

Otro vecino víctima de estafas, en esta ocasión también fue a través de la red social Facebook en donde gestiono en el mes de enero con el usuario “Brand Comercial” la compra de un televisor de 65 pulgadas marca Samsung.

Una supuesta empleada de nombre “María José” le indico cómo debía realizar el pago, siendo este mediante transacción bancaria, la que realizo de acuerdo a lo indicado.

Que pasado más de un mes y ante la ausencia de respuesta de la supuesta empresa, se percató del engaño del cual había sido víctima.

07/12/2021 accidente de tránsito.

En horas del medio día se produce accidente de tránsito en la calle Alicia M. de Justo y Ameghino, entre motocicleta Zanella , 150cc, color negra, conducida por Navarro Lucas con un camión Iveco conducido por Ramos José Andrés de la empresa ABSA.

El joven motociclista fue conducido hacia el hospital local, donde no se certifica que no padece lesiones.

07/12/2021

La policía inicio de oficio una investigación, luego de registrarse un llamado al Centro de Despacho 911, en donde una persona informo que en calle Núñez entre Rivadavia y General Paz, dos hombres habían sustraído mediante arrebato una cartera a una vecina de esta ciudad.

La mujer caminaba junto a su pareja, al ser entrevistados por el personal policial, manifestó que no radicaría la denuncia.

La Fiscalía Nro. 4 de Mercedes, dispuso iniciar actuaciones caratuladas Averiguación de ilícito.

Se ampliará.

07/12/2021 accidente de tránsito.

En el Acceso Elizondo casi esquina Duran una motocicleta Zanella Zb 110, conducido por Macchi Tadeo colisiona con un perro.

El joven Macchi debió ser asistido por personal médico en el hospital local por presentar fractura de clavícula, como consecuencia de la caída.

8/12/2021

En horas de la madrugada denuncio Romero Nicolás, que al salir de bailar de un comercio ubicado en la calle Pellegrini entre Brown y Mitre, fue golpeado por dos hombres y que luego de lesionarlo, le sustrajeron el celular marca Motorola e71 Power XT2097-12, color azul de la empresa Claro.

Los hechos fueron caratulados lesiones y hurto, encontrándose personal policial de la comisaría local y la SubDDI analizando las cámaras del lugar.

8/12/2021

En horas de la madrugada la policía debió concurrir a la calle Moreno N°545, luego que los vecinos reportaran una pelea.

Un hombre de 39 años se encontraba desvanecido en la cinta asfaltico luego de protagonizar una pelea con otro hombre de 26 años, quien fue aprehendido en el lugar.

La persona desvanecida se trata de Juan Pablo Maldonado, quien se encuentra hospitalizado con fractura de cráneo.

La justicia dispuso notificar al agresor por el delito de lesiones graves disponiendo su aprehensión y traslado a sede judicial en el día de mañana.

08-12-2021

Dos mujeres y un hombre fueron demoradas preventivamente en hora de la madrugada.

Las mujeres se encontraban golpeándose mutuamente en la calle Pellegrini entre Brown y Mitre, la policía intervino y procedió a separarlas, en ese momento un hombre de 34 años arremetió con un hierro contra los uniformados, en defensa de una de las mujeres, quien también fue demorado y trasladado a la dependencia policial.

La justicia dispuso imputaciones de diferentes tipos penales para cada uno de ellos que van desde lesiones leves, resistencia a la autoridad, amenazas calificadas y desobediencia.

En horas de la tarde todos recuperaron la libertad.

08/12/2021 Caso Candela Luciano.

Luego de diversas taras investigativas realizadas por personal policial de la comisaría local y la SubDDI Bragado, fue identificado el agresor, se trata de un joven de 17 años oriundo de esta ciudad.

Luciano Candela fue hallado desvanecido el pasado 5 de diciembre en horas de la madrugada en la zona céntrica de la ciudad.

La policía luego del análisis de varias horas de videos y el aporte de información de los vecinos se logró identificar al agresor, un chico de 17 años de edad, quien estaba acompañado de 3 personas más que se limitaron a observar como Candela era golpeado.