Chacabuco: Conmoción por la denuncia por abuso contra un médico del Hospital

En lo que es un nuevo escándalo para la institución, tras haber dado por muerta a una persona y la denuncia por cobros ilegales, ahora el galeno habría sido separado del cargo por las autoridades de salud, sin embargo grupos feministas denuncian que es un hecho reiterado.

En la Comisaría de la Mujer se recibió una denuncia de una profesional de la salud que cumple funciones en el Hospital Municipal quien declaró que una joven paciente de 18 años, que estaba internada por Covid19 en el lugar, le contó que sufrió abuso sexual con acceso carnal de parte de un médico que también se desempeña en el nosocomio local.

El hecho habría ocurrido hace una semana y el médico involucrado fue separado del cargo desde el momento que se realizó la denuncia y hasta que la justicia se expida. Al tratarse de una denuncia y no de una condena judicial, aún no trascendió el nombre del médico involucrado, aunque también se supo que el doctor tiene otra denuncia por hechos similares en una sala periférica de nuestra ciudad.

CONFERENCIA DE PRENSA DE LAS AUTORIDADES DE SALUD

En la tarde de ayer, en el Hospital Municipal, autoridades de la Salud encabezadas por la Directora de Salud, Romina Sclavi y el Director del Hospital Municipal, Alberto Quereda, convocaron a una conferencia de prensa tras conocerse públicamente una denuncia de abuso sexual en contra de un médico que allí trabaja.

La primera en tomar la palabra, fue la Directora de Salud, Romina Sclavi, quien dijo: “Nosotros queríamos comentar que desde el momento en el que un personal de salud mental comentó este hecho que refiere la paciente, se tomaron todos los pasos legales y técnicos para desplazar del cargo a este profesional, hasta que la justicia se expida. Queremos destacar la actitud de la personal de la salud mental, rompiendo el secreto profesional”.

La Asesora Letrada del Municipio, Karina Bivona, comentó: “Esta interviniendo la Fiscalía 11. La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y posteriormente me llega a mi una nota, con la cual luego tomamos la decisión de suspender a esta persona en forma preventiva. Es todo muy reciente, la víctima siguió internada luego del suceso y denunció una vez que se fue de alta”. Y agregó: “No constan antecedentes penales en el legajo de esta persona en cuestión”

El Director Alberto Quereda, señaló: “El lunes 31 de enero tomamos conocimiento de esta circunstancia. Si bien se inician todas las etapas administrativas a través de una denuncia de una profesional de la salud mental, la ratificación de la misma la hace la víctima, porque son delitos en instancias privadas. No

Continuó: “No hay impedimento para que esta persona no pueda realizar su actividad profesional, al menos hasta que esté el fallo de la justicia”. Por último, dijo: “Hay cámaras, pero nunca están dentro de las habitaciones, eso no se permite, pero si hay en los pasillos de internación”.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA DE CHACABUCO DENUNCIA ENCUBRIMIENTO

Mediante una solicitada publicada por la agrupación “Las Rojas”, un sector del movimiento feminista de esa localidad, denuncia la existencia de encubrimiento.

El comunicado:

Ante la denuncia de violación a una paciente por parte de un médico en el Hospital Municipal Del Carmen, desde Las Rojas Chacabuco nos solidarizamos con la denunciante y su familia y nos ponemos a su disposición, con el fin de obtener justicia por ella y por todas.

Teniendo en cuenta que este no sería un hecho aislado de violencia de género en el ámbito de la salud, queremos resaltar la responsabilidad de las instituciones de la ciudad en que vivimos.

Se trata de un claro encubrimiento de las autoridades del Hospital y de funcionarios municipales, sumado a la eficacia de la justicia patriarcal a la hora de absolver a los victimarios.

Desde Las Rojas y el movimiento feminista local venimos reclamando hace años medidas y políticas efectivas para prevenir y erradicar la violencia machista. Desde 2009 existe la Ley 26485 y que no se implementa, es por esto que la escalada de violencia no frena. Necesitamos no sólo capacitación en Perspectiva de Género para todo el personal municipal que desarrolle actividades dentro del área de salud, sea cual fuere su función y categoría; sino que se destituyan a todos y cada uno de los violentos y cómplices. Sin embargo, sabemos que todos nuestros reclamos solo serán escuchados si las mujeres y LGBT volvemos a las calles. Por eso hacemos un llamado a todas las agrupaciones y organizaciones feministas locales a que retomemos los métodos que supimos usar cada Ni Una Menos en unidad.

Basta de encubrimiento institucional y justicia patriarcal Justicia por todas las víctimas

El estado es responsable

LAS ROJAS CHACABUCO

FUENTE: chacabucoenred.com