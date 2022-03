Brisa Méndez Suárez una joven promesa del periodismo local

Brisa Méndez Suárez es una joven periodista de Bragado que, en su año de experiencia en los medios de comunicación local, ha sabido ganar, con pasión y trabajo, un lugar preponderante en el periodismo local. Durante este tiempo se desempeñó en “La Voz de Bragado” y en nuestro medio “Canal 5”, como una hábil periodista detrás de cada nota, de cada salida.

Brisa Méndez Suárez joven promesa del periodismo local

Hoy con nuevos proyectos de vida, nuestra colega deja el pago chico para dirigirse a La Plata, donde continuará el desarrollo de su formación profesional. Antes de su partida para retomar sus estudios, ya no virtuales (algo que afectó a muchos estudiantes por la pandemia), Brisa Méndez se sometió a nuestra cámaras, pero esta vez siendo ella la entrevistada.

SUS PRIMEROS PASOS POR LOS MEDIOS LOCALES

Al consultarla sobre cómo fueron esos primeros pasos por los medios locales, Brisa expresó: “la verdad que me siento muy contenta y creo que es algo nuevo para mí, porque hace más de un año que estoy en el diario La Voz de Bragado. A todo el mundo le llamaba la atención que sea una persona relativamente joven y que sea mujer también, más allá que acá en bragado hay periodistas mujeres, que sea una persona joven y que tenga tanta pasión también creo que a mucha gente le llamó la atención. En el mundo del periodismo que hay más periodistas masculinos que femeninas. Aun así me siento muy muy a gusto”.

“En mis comienzos yo no sabía mucho, no tenía muchas ideas. Tenía un poco la base de comunicación por mi escuela. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de La Plata Comunicación Social, así que tenía algunas bases del periodismo pero fue todo virtual, nunca tuve la experiencia. El año pasado a principio del 2021 decidí trabajar y si era algo en los medios muchísimo mejor. Fue así que decidí entregar mi currículo en a La Voz de Bragado y entré instantáneamente. Fue lindo, sentí muchos nervios al principio porque yo no tenía idea de cómo manejarme con la gente, pero creo que es lo que más me gusta, lo que más destacó, el conocer gente nueva permanentemente. Después se fueron los nervios”, comentó la joven promesa Brisa.

SUS EXPECTATIVAS EN LA PLATA

Al consultarla sobre cómo cree que será su cursada presencial en la ciudad de las diagonales, Brisa nos respondía “Son otras las expectativas, otras las perspectivas porque ahora tengo otras experiencias. Siempre practicaba para la facultad con ejercicios, con trabajos grupales, hacíamos programas de radio, la escritura está todo el tiempo. Pero siento que va a ser diferente, porque me ayudó mucho a esta experiencia, conocer gente del periodismo local, más allá de que sean medios relativamente chicos, me ayudó. Creo que va a ser diferente porque también se me abrió más la cabeza en cuanto a lo económico, en cuanto a la organización, en cuanto a los horarios. Es un estilo de vida”.

Sobre su paso por nuestro medio, Brisa nos expresó “…Este trabajo que estoy haciendo para Canal 5, creo que me ayudó un montón y creo que va a ser diferente los pocos años que me quedan de la facultad”. Éxitos en esta nueva etapa de tu vida, tus compañeros seguiremos de cerca tu prometedor progreso.

ARTÍCULOS PUBLICADOS POR BRISA PARA LA VOZ

ALGUNAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN CANAL 5