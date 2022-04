Bragado Unido realizó a una jornada de debate sobre el futuro de la ciudad

Congregando a cerca de cien vecinos de la ciudad y las localidades rurales, el pasado jueves entre las 15:00hs. y las 19:00hs. en el Club Porteño, los Equipo de Gestión Bragado Unido, cuyo referente político es el funcionario nacional Dario Duretti, desarrollaron una jornada de debate bajo el lema “Camino al Bragado que viene”.

La dinámica del encuentro radicaba en escuchar las inquietudes y propuestas que los asistentes pudieron ofrecer, canalizadas por expertos mediante mesas temáticas. Al cierre del encuentro, cada una de las mesas expresó las conclusiones y las interesantes propuestas sobre las que estuvieron trabajando durante la jornada.

Entre las mesas temáticas que se conformaron para la actividad se encontraban Desarrollo productivo y trabajo, Política sanitaria e inclusión social, Políticas de géneros e igualdad, Políticas de seguridad pública, Políticas de educación cultura y deporte, Hábitat y 1/2 ambiente. Sobre las bases arribadas en el encuentro se fijarán los ejes de trabajo para continuar profundizando estas ideas como así también las articulaciones con el gobierno nacional y provincial a los efectos de poder llevarlas adelante.

Al finalizar la jornada, tras haber sido leídas las conclusiones arribadas, el dirigente Dario Duretti dirigió un discurso de cierre.

DISCURSO DE DARIO DURETTI

Duretti inicio su alocución manifestando siempre creer en este tipo de herramientas, por formación de profesión y militancia. Recordó que inició en la política en la década de los 90’ donde los encuentros de formación política y social, eran un “motor para discutir ideas, para formarnos, e intercambiar opiniones con la sociedad y con los actores de la realidad política de una comunidad”.

Continuó expresando que estos encuentros lo retrotraen a su adolescencia y afirmó “… me hace muy feliz ser parte de una iniciativa que sirve para que casi cien vecinos de Bragado, puedan durante varias horas de un sábado, sacándole tiempo a sus trabajos a sus familias, e invertirlo para ellos, pero en el futuro. Lo que estamos haciendo una tarde como hoy, pudiendo hablar entre nosotros, mirarnos a la cara y reflexionar sobre los temas que nos afectan en la vida cotidiana de cada uno de los bragadenses, no es más que otra cosa que invertir en nuestro presente y futuro, en el de nuestras familias y en el de nuestros hijos…”

En ese momento Dario Duretti agradeció a cada uno de los presentes las horas dedicadas a debatir en profundidad estas cuestiones, como así también a cada organización social presente que excede la ideología política. En esa línea agradeció al Club Porteño, al que lo describió como ejemplo de comunidad organizada y de reconstrucción, a través de la figura de su presidente Germán Marini, “por siempre estar dispuestos a prestar las instalaciones de la institución para estas iniciativas…” En esa misma línea agradeció también a los jóvenes que trabajan en los temas ambientales y que se encontraban presentes a través del Observatorio Ambiental Yolanda Ortíz. Así también a los diferentes movimientos sociales, a los empresarios y trabajadores presentes, a las mujeres a quienes agradeció especialmente. “No quiero olvidarme a nadie, porque todos han venido a trabajar, poder expresar lo que sienten y escuchar lo que siente el otro por sobre todas las cosas”, afirmó.

En ese punto de su discurso Duretti expresaría el convencimiento del espacio político que representa al afirmar “… Bragado requiere de un nuevo rediseño de propuestas. Estamos cansados de escuchar diagnósticos que todos los bragadenses conocemos… Hace muchos años, vamos camino a una década, que Bragado no tiene inversiones en infraestructura que realmente les cambie la vida a los vecinos. Seguimos con una realidad que no es favorable con estos tiempos que estamos viviendo y vemos que municipios vecinos si lo han podido ir resolviendo en el tiempo…”

Agregó entonces: “tenemos que ver hacia el futuro y debatir con los vecinos cada uno de los temas del Bragado que viene. Queremos decir cuales son las ideas de los bragadenses para que cambie esta realidad que venimos arrastrando en estos últimos años… Queremos poder llegar al final de esta caminata, para expresar que es lo que pensamos para el Bragado del Presente y del Futuro en cada una de las áreas que hemos discutido hoy, tanto para la ciudad cabecera como para cada una de las localidades del interior del partido”.

Duretti aclaró entonces que el desafío es lograr esto con una actitud puesta en el diálogo, pero también en la gestión pública y aclaró “… no cuenten con nosotros para anuncios o fotos que hacen al ego de los dirigentes y que no le resuelven los problemas a la gente”. Explicó que cada acción que realiza su espacio es para destacar un hecho de gestión que resuelve algún problema en la vida de los vecinos. Pidió entonces continuar con este tipo de iniciativas y se comprometió a acompañar aquellas que surjan aunque no sean de su espacio, pero siempre con el foco puesto en el futuro y medidas concretas para los bragadenses.

Tras afirmar que “la provincia de Buenos Aires y la Nación iniciaron en estos dos años, la mayor cantidad de obra en el Partido de Bragado” y enumerar cada una de ellas como el sistema de desagüe cloacal de O’Brien, el gas domiciliario para Comodoro Py, las cuadras de cordón cuneta y el ingreso de los recursos para comenzar a finalizar los trabajos de construcción de viviendas, Dario Duretti aseguró que continuarán las gestiones en esta línea

Finalizó sus palabras afirmando, “es hora de empezar hacer más sistemáticamente. Lo venimos haciendo en este tiempo de gestión”. Invitó a desarrollar en el futuro una plataforma moderna que “contenga todos los temas, las opiniones de los vecinos y con una mirada amplia, que nos permita celebrar desde nuestro espacio, el Frente de Todos y el peronismo en su mayor amplitud, un modelo de gestión que vuelva hacer eje en la vida de los bragadenses y que cambie su realidad para que puedan vivir en felicidad en esta tierra que los vio nacer”, aseguró.