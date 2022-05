Respuesta de la Agencia Nacional de PAMI a pedido de informes de Concejales de Juntos

Autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), respondieron a un pedido de acceso a la información pública presentado en marzo por los concejales del bloque PRO-Coalición Cívica. El mismo tiene como base un pedido de informes aprobado en el Concejo Deliberante que abarcó varias cuestiones y problemáticas asociadas a la prestación de servicios por parte del Instituto. Motivó la presentación, no solo el vacío de información que ronda en torno a esta cuestión por parte de la Agencia local, sino también la necesidad de tener alguna respuesta acerca de esta problemática que padecen miles de bragadenses. Por esos motivos, es que desde el bloque de concejales consideraron necesario y oportuno socializar las respuestas.

Cantidad de afiliados y médicos: Según la información recibida, la localidad de Bragado contaría con 7031 afiliados, aunque entendemos que no están incluidos los afiliados de la Agencia de Eduardo O´Brien. En relación con los médicos de cabecera, la cantidad asciende a 18, pero algunos de los que figura en el listado no estaría atendiendo o no tendría la cápita abierta. En dicho listado, aparecen también los médicos que atienden en las localidades del interior y se observa que algunos superan las 700 capitas y otros están muy cerca de ese número.

Cantidad de camas: El total de camas contratadas asciende a 107, de las cuales 78 corresponden al Hospital San Luis y 29 a la Clínica Privada Oeste.

Demoras en los turnos: En cuanto al tiempo estimado para la asignación de turnos con los especialistas, cirugías y estudios médicos, el Instituto reconoce que se registran demoras (sin detallar plazos) en los turnos con traumatología y en las cirugías.

Cobro de aranceles privados a los afiliados: informan que registraron 54 quejas, que fueron dirigidas a Unidad de Gestión Local (UGL) para que adopte medidas, aunque no indica cuáles se adoptaron. El detalle de las denuncias incluye cobros sin recibos por: atención, confección de recetas, estudios y operaciones.

Internaciones domiciliarias: Las prestaciones registradas de Atención Domiciliaria Integral o Internación Domiciliaria Integral llegaron durante el 2021 a 107 personas, mientras que el total de rechazadas llegó a 14. Entre los principales motivos de rechazo se destacan: falta de criterio médico, pacientes que deambulan, cumplimiento del período total de 9 meses establecido por la normativa, entre otros.

Medicamentos: En lo referido a la resolución de los trámites de medicamentos de alto costo, afirman que el promedio en los últimos 6 meses es de menos de un día para aquellos trámites de medicamentos sin cargo (incluye hemofilia, suplementos nutricionales, tratamientos especiales no oncológicos y subsidio social) y menos de 6 días para el caso de medicamentos para tratamientos oncológicos. Este punto parecería no reflejarse en lo cotidiano.

Calidad de atención: La calidad de la atención se controla desde la Agencia Bragado y desde la UGL Chivilcoy a través de auditorías en terreno, auditorías telefónicas o medios electrónicos virtuales. También informan que se realizan auditorías a través de la Gerencia de Auditoría Prestacional de Nivel Central, que tiene a su cargo el control de los prestadores contratados.

Desde el bloque de Concejales valoraron mucho la información recibida, pero consideran que es necesario y conveniente que se aclare o se arroje luz sobre diferentes cuestiones, que aún continúan sin responderse. Fundamentalmente, cómo se están abordando y qué soluciones se están buscando para poder brindar un mejor servicio.

Gacetilla de prensa : Bloque de concejales PRO-Coalición Cívica