En memoria de Mario Fescina la UCR entregó el trabajo “Municipios Saludables” en encuentro de salud

En el encuentro de Profesionales de la Salud estuvieron presentes secretarios de Salud de municipios de la Pcia, configurados en distintos paneles llevados adelante por la Dra. Zulma Ortiz, ex Ministra de Salud PBA, la Dra. Viviana Bernabei Secretaria de Salud de General Pueyrredón, Dr. Marcelo Dieguez Ex Director de Capacitación del Ministerio de Salud PBA, el Dr. Luciano Grasso Ex Director Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación; el Presidente de la Convención de la Pcia de Bs As Carlos Fernández, el Presidente del Comité Pcia. Maximiliano Abad, y la Presidente de la Fundación Poder Dip Alejandra Lordén.

La encargada de entregar el trabajo sobre Municipios Saludables fue en nombre de la UCR Bragado Eugenia Gil la que nos expresó que: “Con conocimiento de la familia entregamos su trabajo; seguramente estaría reconfortado porque este trabajo al que él le dedico todo su empeño, pasión y profesionalismo, está en responsables manos en un encuentro de salud de la Fundación Poder y el Comité Provincia de la UCR, para llevar adelante políticas de salud en nuestra provincia.”

En el mencionado encuentro de Profesionales de la Salud se delinearon los ejes de políticas públicas de salud para nuestra provincia, donde se hizo hincapié en el financiamiento de atención para los CAPS, Autonomía de las regiones sanitarias, coordinación entre lo público y privado generando redes de atención, Informatización en la atención primaria, estos fueron algunos de los ejes.

Gacetilla de Prensa UCR Bragado