El Frente de Todos cuestiona el informe de la funcionaria Jorgelina Moreno por su accidente

La funcionaria Jorgelina Moreno, quien se desempeña como Directora General de Servicios Urbanos, respondió el pedido de informe solicitado por el Concejo Deliberante en relación al accidente que sufriera en abril, cuando en horas de la madrugada de un domingo la misma se encontraba circulando en un rodado Municipal. El mismo genera una serie de interrogantes asociados a la declaración que realiza, como el estado de la VTV y su registro de conducir. Esto motivó un comunicado de los concejales del FdT ante esta situación.

Comunicado del bloque de concejales del Frente de Todos:

El bloque de Concejalxs del Frente de Todos se reunió para evaluar el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que se llevará a cabo el día de hoy. Además, analizaron la contestación al pedido de informe sobre el siniestro protagonizado por la Directora General de Servicios y Espacios Públicos, Jorgelina Moreno. La respuesta dista mucho de aclarar la situación:

*No se contestó puntualmente a ninguna de las preguntas formuladas en el pedido.

*Quien responde el pedido es la propia funcionaria implicada, dando cuenta de que no se llevó a cabo ninguna investigación sobre el hecho en cuestión.

*La funcionaria reconoce que el vehículo involucrado en el siniestro pertenece a la flota municipal y no cuenta con VTV vigente, infringiendo el artículo 34 de la Lay de Tránsito (N° 24.449).

*La licencia de conducir le fue otorgada a la Sra. Jorgelina Moreno el 26 de abril. El accidente ocurrió el 17 de abril, por lo que es probable que se encontrara conduciendo sin la licencia vigente. Por otro lado, resulta llamativo que se le haya otorgado la licencia justo en el día de su cumpleaños.

*La funcionaria manifiesta que no dió intervención a la policía ni a los agentes de tránsito por haberse producido solo daños materiales. El artículo 65 de la Ley de Tránsito expresa claramente que es obligatorio denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente.