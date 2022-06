Emotivo acto de bomberos tras dos años de esperar para su su celebración

El pueblo de Bragado acompañó a los servidores y llenó la plaza y sus alrededores.

El día sábado, toda la familia de Bomberos Voluntarios de Bragado, vivió una celebración muy especial, ya que tras dos años de deber ser suspendidos los festejos por su día a raíz de la pandemia por COVID, pudieron volver a reencontrarse. Los bragadenses también contribuyeron a que este encuentro se viviera en forma emotiva, acercándose hasta la plaza Eva Perón para ofrecer un marco acorde.

Pasadas las 14:30hs. daría inicio los actos centrales, los cuales contemplaban un desfile por las calles alrededor de la plaza, para terminar en el escenario montado junto al monumento al bombero. Fue así que el Suboficial Juan Carballo, se acercaría a las autoridades para solicitar el permiso correspondiente para dar paso al desfile. El propio Intendente Vicente Gatica daría el consentimiento para poder disfrutar el espectáculo.

Los primeros en hacer su pase por el pasaje Eva Perón frente a las autoridades, fueron los niños; hijos, nietos y amigos de los integrantes de la institución que viven desde sus primeras edades esa pasión por el servicio voluntario. Seguidamente fue presentado el cuerpo de aspirantes, un total de 7 jóvenes de nuestra ciudad que tomaron la decisión de iniciar los cursos y capacitaciones para ser bomberos.

Posteriormente hizo su paso frente a las autoridades el Cuerpo de Reserva, aquellos bomberos que cumplieron sus 25 años de servicios a la institución y continúan vinculada a esta. Fue su abanderado Norberto Natale y sus escoltas Alberto Rizzo y Ernesto Martínez.

Finalmente hizo el paso frente a los presentes, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Siendo abanderado nacional el Comandante Jorge López y sus escoltas la Sub Oficial Vanesa Luna y el bombero Franco López. Por su parte el pabellón provincial fue portado por el bombero Alexis de Rosa y sus escoltas fueron el Sub Oficial Sergio Aliano y el bombero Jonatan Robledo. Finalmente, la bandera de la institución fue portada por el Sub Oficial Ariel Galarza y sus escoltas la bombero Carla Rojo y la Sub Oficial Soledad Rivero.

Tras el desfile se procedió a realizar, los ascensos, reconocimientos de servicios y los cambios de abanderados. Antes de dar inicio a los discursos, se vivió un momento profundamente emotivo, cuando se solicitó un minuto de silencio por los bomberos fallecidos durante los años 2.020 y 2.021 y ellos son: Roberto Palavecino, Sergio Luna, Oscar Martín, Guillermo Savietto y David Hernández.

PALABRAS DEL JEFE DEL CUARTEL

El Jefe del Cuartel de Bomberos, Oficial Auxiliar de Dotación Abel Lotúmulo, inició sus palabras expresando “había pensado muchas cosas para decir, pero realmente esta todo dicho acá. Realmente esto es una festa para nosotros, después de dos años de no poder hacerla viéndolo desde este lugar, chicos se lucieron y con creces”. Tras aclarar que se estuvo casi dos años sin practicar felicitó a todos los integrantes del cuerpo.

Se refirió a este tiempo, donde la pandemia nos golpeó a todos que “…nos sentíamos parte y a veces no de nuestro cuerpo, porque no podíamos estar en el cuartel. Era antinatural todo lo que teníamos que hacer. A veces nos veíamos en alguna salida y a veces ni siquiera ahí nos podíamos ver. Los esperábamos afuera por si necesitaban algo y de ahí nos íbamos a nuestras casas. Pero los servicios siguieron, las capacitaciones siguieron y tratamos de seguir con normalidad todas las actividades. Por eso en este sencillo acto, que es un agradecimiento nuestro a la sociedad, bien merecido los aplausos hacia ustedes porque realmente no deja de ser un gran sacrificio haber pasado esto dos años. Por suerte estamos acá, saliendo de esta pandemia y buscando la vuelta para seguir”.

Para finalizar sus palabras, Abel Lotúmulo agradeció a todos los bomberos, al cuerpo de reserva “quienes están siempre presente y atentos a las necesidades”, agradeció también a los aspirantes y los niños a quienes les dijo “…el cuartel es siempre para los que vienen, esperamos dejarle un lugar digno a ellos”. Agradeció a las autoridades, al Consejo Directivo y a la familia “…sin eso no somos nada”.

Primera unidad con la que contó Bomberos de Bragado

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

El presidente del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Martín Artola, se dirigió a los presentes expresando su agradecimiento a todos los presentes “en este día tan importante para esta institución y que resume el esfuerzo y trabajo que se realiza durante todo el año”. Recordó que en estos dos últimos años enfrentaron una pandemia desconocida e inesperada, “…la realidad es que nuestros bomberos pusieron todo lo que tenían que poner, se capacitaron, equiparon y prestaron todos los servicios para los cuales fueron requeridos… en ocasiones colaboraron con el personal de salud”, expresó.

Marcó que es un orgullo para los miembros de la comisión directiva trabajar para todos los bomberos de Bragado. “… es un grupo que trabaja en forma silenciosa y desinteresada. Nada de lo que sucede dentro de la institución es fácil ni gratis; pero este grupo se permite soñar y trabajar para y con los bomberos, manifestó.

Agradeció a las autoridades municipales, como a todo el personal de la municipalidad “por el trabajo constante de todo el año y el respeto mutuo”. También agradeció a los colaboradores de la institución, como a todos los sectores, empresas e instituciones, pero sobre todo a los vecinos de Bragado. “Se valora muchísimo más la ayuda cuando el escenario es tan complejo como el que nos tocó vivir”, aseguró.

Agradeció al cuerpo activo de bomberos, al cuerpo de reserva y a los aspirantes, “…por trabajar en la mejora continua en el cuartel para contar con unidades, elementos, materiales e instalaciones en condiciones para prestar un servicio de calidad. Ustedes no se conforman y van siempre por más. Creen y trabajan en la mejora continua. También quiero agradecer a toda la familia de quienes formamos partes de esta institución, sería imposible que podas hacer lo que hacemos sin su apoyo. Son el sostén fundamental para llevar adelante esta pasión, que como toda pasión es irracional, pero es una irracionalidad para poder ayudar a los demás”, finalizó.

PALABRAS DEL INTENDENTE

Finalmente, el Intendente Vicente Gatica, dirigió unas palabras a los presentes diciendo “… tengo el privilegio de representarlos por la institucionalidad, por ser el intendente de esta ciudad a todos ustedes y estoy seguro que ustedes están sintiendo la emoción que yo siento. Quiero felicitar a la reserva, al cuerpo activo, a los aspirantes, al futuro. Son vecinos nuestros, que los vemos todos los días, trabajando, caminando en las calles; pero cuando suenan las sirenas son distintos. Se transforman en nuestros protectores y eso genera esta admiración, este reconocimiento y este compromiso que debemos tener como vecinos y ciudadanos para con este cuerpo y el de todo el distrito. El de Bragado, el de Comodoro Py, el de Mechita, el de O´Brien. Todos tienen esa misma irracionalidad que Martín recién expresaba”.

“Tuvimos momentos duros, difíciles y dolorosos en estos dos años. Tuvimos pérdidas irreparables, pero aun así nunca dejamos de pensar en mejorar para dar respuestas a los siniestros que nos dañan habitualmente. Se siguen capacitando y se sigue invirtiendo porque si bien el bombero voluntario todo lo que concierne a su preparación para salir a la calle requieren de una inversión importantísima de recursos económicos. Parte de esos recursos, sale de todos ustedes que pagan las tasas en la municipalidad y el estado cuando puede genera algún ingreso. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento y este estado de emoción que me traen ustedes”, aseguró.

Finalmente el Intendente se dirigió a la comisión directiva diciéndoles “…son quienes todo el tiempo están generándoles esa respuestas y muchas de esas van a buscarlas al despacho del Intendente. Martín y Abel son constantes en la demanda y está muy bien que así sea. Hace unos días estuvieron visitándome y me pidieron un lote para hacer un Centro de Entrenamiento que nos posiciona muy bien en la zona. Les voy a dar una noticia, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental estamos trabajando para eso y seguramente en unos días va a estar inaugurado”.