Hechos policiales del fin de semana

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO

El día sábado en horas de la madrugada en las calles Pellegrini y Alte. Brown, se produjo una confrontación entre varias personas. Al llegar al lugar, la policía intervino y procedió a la aprehensión, tras la resistencia y hostilidad que no cesaban pese a la persuasión de los agentes, uno de ellos al momento de su traslado daño con una patada el paragolpe del móvil policial. Los jóvenes que no superaban los 24 años de edad quedaron alojados en la seccional policial hasta las 10 a.m., momento en que la justicia dispuso notificarlos del delito de Resistencia a la autoridad y daño, y otorgarles la libertad.

CHOCO Y SE FUE DEL LUGAR SIN ASISTIR A LA VICTIMA

En horas de la mañana del domingo en las calles Santa Rosa y Alem, la señora Salazar María, denunció que circulaba en su motocicleta Keller, 110cc, y fue embestida por VW Suran, color blanco, conducida por un hombre que se retiró del lugar sin brindarle asistencia. La joven conductora presenta escoriaciones varias. Los hechos fueron caratulados Lesiones Leves.

DELITO DE DESOBEDIENCIA

También este domingo cercana la mediano, la policía procedió a la aprehensiones de un hombre de 32 años, quien infringió una medida cautelar existente en favor de su ex pareja. Los hechos se sucedieron en el barrio Fo.Na.Vi II, el hombre quedó alojado en la seccional local por el delito de desobediencia y mañana será trasladado a los estrados judiciales.

ROBO DE MOTOCICLETA

El domingo Acuña Nicolás denunció, la sustracción de su motocicleta Yamaha YBR 125 cc, color azul, la cual dejó estacionada en el Acceso Perón y Jaime Coll, y al salir del local bailable próximo al lugar en horas de la mañana, constato la sustracción.

DETENIDO DURANTE UN CONFLICTO FAMILIAR

El domingo, pasada las 06.30 horas de la mañana, la policía procedió a la aprehensión en calle 12 de Octubre al 2000 de un hombre de 27 años. Los hechos sucedieron luego de la llamada a la línea de emergencia policial 911, donde se reportó un conflicto familiar. El hombre agresivo y molesto arrojó piedras y con golpes al móvil policía ocasionando daños en el vidrio trasero derecho. Una vez que fue reducido los familiares reportaron a la policía daños en la vivienda. La fiscalía 5 de Mercedes, dispuso la demora preventiva hasta resolver su situación y en horas de la tarde le otorgó la libertad.