Un hombre fue detenido por infringir una perimetral

Un hombre quedo aprehendido tras infringir una medida cautelar que le impedía acercarse a su ex pareja.

Los hechos se suscitaron ayer en horas de la noche, en las cercanías de la avenida Hermanos Islas y la calle San Martin, tras la activación de la App Phone Help, que georreferenciaba un pedido de auxilio de violencia familiar-genero, los agentes policiales se constituyeron en el lugar y procedieron a la aprehensión de un hombre de 39 años, quien al advertir la llegada del móvil policial intento retirarse en bicicleta por la calle San Martin, identificando resultaba ser la ex pareja de la persona que activo el dispositivo.

La justicia dispuso de aprehensión y alojamiento en la comisaría local, en razón de poseer varios antecedentes que evidenciaban reiteración en el incumplimiento de la medida judicial de no acercamiento, la Fiscalía Nro. 5 de Mercedes dispuso que sea trasladado el lunes 27 a los estrados judiciales con el fin de ser indagado.

La App y/o botón antipático se trata de una aplicación o dispositivo, asignado por disposición judicial, que da aviso si la persona siente un peligro inminente, al ejecutarlo se activa el sistema de georreferenciación que localiza dónde se encuentra él o la poseedora del dispositivo, emitido un alerta que permite el desplazamiento inmediato de un móvil policial.

