Accidente en Ruta 5: Despiste y Vuelco sin Lesionados

Una mujer de 44 años de Chivilcoy sufrió un accidente en la Ruta Nacional Nro. 5 al despistarse y volcar su vehículo. Afortunadamente, salió ilesa del incidente.

En la madrugada de ayer, aproximadamente a la 01:10 horas, se registró un accidente en el kilómetro 234 de la Ruta Nacional Nro. 5. Un vehículo Renault Oroch, con dominio AB326IU, se despistó y volcó por razones que aún están siendo investigadas.

El vehículo era conducido por María Lucrecia Nadales, de 44 años, oriunda de Chivilcoy. Nadales se dirigía en sentido 9 de Julio hacia Bragado cuando ocurrió el incidente. Afortunadamente, la conductora logró salir del vehículo por sus propios medios y no presenta lesiones, según informaron las autoridades.

El accidente no causó otros daños ni involucró a otros vehículos, y María Lucrecia Nadales no requirió atención médica inmediata. Las autoridades de tránsito se encuentran investigando las causas del despiste y posterior vuelco, aunque hasta el momento no se han determinado factores específicos que hayan contribuido al accidente.