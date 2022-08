Acto por el 172 años aniversario del fallecimiento del General San Martín

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, tuvo lugar esta tarde en la plaza que lleva su nombre el acto conmemorativo, en el cual subrayaron sus convicciones y su conducta, destacándose que, con coraje, valor, honradez e inteligencia, se puede servir a la patria dignamente.

Antes del homenaje, se colocó a media asta el pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo. Una vez en el acto se rindió honor al padre de la Patria con el toque de silencio a cargo de los integrantes de la banda Municipal Enrique P. Maroni, dirigida por el maestro Pablo Ladaga.

Acompañaron al Presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito; la Presidente del Consejo Escolar, Betina Menéndez; la Jefe Distrital de Educación, Ana Aguilar; el Secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino y veteranos de Malvinas junto a sus familias.

Además, se agradeció la presencia de autoridades de entidades Nacionales y Provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo, miembros del Concejo Deliberante; autoridades del Consejo Escolar, autoridades escolares, alumnos y alumnas, representantes de instituciones, vecinos y vecinas.

Engalanaron el acto las banderas de ceremonias de los Jardines de Infantes Nº 901, Nº 902, Nº 903, Nº 904, Nº 905, Nº 906, Nº 909, Nº 910, Nº 911, Nº 912, Nº 913, Nº 914, Nº 915 y de Colegio Monseñor Espinosa de San José (nivel primario), Instituto Privado Bragado Agrotecnico, Escuela Especial Equality, Policía Comunal de Bragado y Bomberos Voluntarios de Bragado.

Minutos después las estrofas del Himno Nacional Argentino se entonaron con orgullo para homenajear al Gral. José de San Martin; la canción Patria fue interpretada por la Banda Municipal Enrique P. Maroni y el cantante Walter Carrizo.

Seguidamente Aldo Expósito y Mauricio Tomasino colocaron una ofrenda floral en el monumento que recuerda a este gran prócer, mientras la Banda Municipal acompañó con la melodía del Himno a San Martín.

Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de la docente del Jardín de Infantes Nº 911, Fernanda Studer.

SAN MARTIN

La docente enfatizo “José de San Martín, uno de los hombres más nombrado y homenajeado de nuestro país y a su vez paradójicamente uno de los menos conocidos en toda su dimensión, un hombre que dio todo por su país comprometiéndose hasta sus últimos momentos con la suerte de sus habitantes”.

Luego habló de las virtudes del general como militar, pero además del permanentemente padecimiento de ingratitudes, exilio y censura que sufrió el prócer.

Más adelante profundizó sobre el valor que José de San Martín dio a la educación como derecho humano, entendiendo que era una prioridad para cambiar las cosas seriamente y el destino de la Patria.

“Fundó escuelas y bibliotecas porque la educación popular era una prioridad para cambiar de verdad las cosas” sostuvo.

Para finalizar el mensaje, Fernanda Studer narró una vivencia del historiador Felipe Pigna en oportunidad de brindar una charla en una escuela pública sobre el querido José de San Martín.

Cuenta que, allí un niño de 3º grado le dijo a Pigna mientras debatían “a mí me gustaría ser como San Martín, pero tengo que cruzar los Andes y es un lio”, a lo que otro niño le contestó con su sabiduría infantil: ¡no hace falta! con que quieras al país , no robes, no mientas y te importen los demás ya está”… la docente agregó “ese niño entendió con simpleza el concepto de ejemplaridad y como se ve cualquiera de nosotros, si quiere, puede tener virtudes sanmartinianas” de este modo culminó el mensaje instando a los presentes a replicar el ejemplo de San Martín y seguir sus ideales para llegar a ser el país que tanto soñó.

VETERANOS

En el marco del homenaje al Gral. San Martín por sus acciones heroicas se reconoció a los caídos en el nombre de la Patria como así también a los veteranos/as del conflicto bélico de las Islas Malvinas dándose durante el acto un momento emotivo a través de la entrega de medallas a ex combatientes bragadenses.

La Municipalidad de Bragado recibió 6 medallas conmemorativas para los veteranos de nuestro Distrito, agradeciendo a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur dependiente del Movimiento de Relaciones Internacionales y Culto de la Nación y al Cnel. Zanela por las gestiones realizadas para el retiro de las mismas.

Hicieron entrega de las medallas a Silvia Noemí Luis en nombre de Marcelo Polizzi, José Arrigoni, Miguel Ángel Bouzas, Julio Disanti, Héctor Godoy y Carlos Llera el Presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito y el Secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino.

Desde la Dirección Cultural agradecen a los presentes en el acto, así como también a las Banderas de Ceremonias de los establecimientos educativos del Distrito que participaron y a la Banda Enrique P. Maroni por acompañar el homenaje al Gral. San Martín.