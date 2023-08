Apertura de una nueva edición de la Feria del Libro de Bragado

En la tarde de ayer dio inicio en el centro Cultural Florencio Constantino la 14ª Feria del Libro, uno de los eventos culturales con más concurrencia en los últimos años en nuestra ciudad, cada año cuenta tanto con actividades para sus visitantes como, también, la presencia de figuras de la literatura mundial en exposiciones, talleres o con la clásica firma de ejemplares.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del Intendente Vicente Gatica, junto con la reconocida escritora y expositora, Claudia Piñeiro, quienes acompañados por la Directora de Cultura, Malena Catolica , las damas del comité organizador y el Secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino realizaron el tradicional corte de cinta para dejar abierto este espacio dedicado a la promoción de la educación y la cultura a través de la lectura.

Una vez en la Sala principal el acto inaugural contó con la proyección de un audiovisual con los momentos más importantes y emotivos de ediciones pasadas de la Feria, y además hubo palabras de bienvenida del Intendente Municipal, Vivente Gatica y de la Directora de Cultura, Malena Católica .

MENSAJE DE VICENTE GATICA

Quiero dar la bienvenida a todos los participantes y asistentes a esta nueva edición de la Feria del Libro de Bragado.

Esta es la decimocuarta edición de esta FERIA que celebramos en nuestra ciudad, que es un homenaje a la lectura y al libro, al poder que tienen para transformar, para formar y para soñar.

Cada año veo más gente que la espera, más personas que preguntan por ella y más personas que la visitan desde muchos lugares de la provincia.

Enhorabuena a sus organizadores porque, definitivamente, la Feria se ha hecho un lugar en la programación cultural de la provincia.

Durante nuestra gestión, por esta Feria ya han pasado 400 expositores, 120 stands de editoriales y feriantes, más de 750 actividades, y hemos recibido a más de 40.000 visitantes.

Esta Feria nos proyecta y nos da a conocer.

Cada año, cuando iniciamos los preparativos de la Feria, incluso en contextos difíciles como este, nuestra reflexión es la misma: Hoy Bragado, sin la feria, no sería lo mismo.

La Feria nos ha dado más vida, ha acercado a escritores a la ciudad y ha servido para promocionar el talento local.

Nos ha servido para enseñar la ciudad, como este año, en el que la Feria estuvo presente en la 47ª Edición de la Feria del Libro. Pero es que, además, esta Feria es un compromiso.

Es un compromiso de esta municipalidad. Un compromiso que hemos mantenido como decisión de la gestión.

Es un compromiso con la batalla más importante que tenemos que dar en los próximos años: la batalla de la educación y, en el corazón de esa batalla, está la lectura y la comprensión de los textos.

El libro evoca palabras como “cultura”, “alfabetización”, “instrucción”, “cultivo de la inteligencia” y la “creatividad”, “cambio”, “formación”.

Son las palabras que queremos, las palabras que nos hacen progresar. Son las palabras que necesitamos en Argentina.

Y en esto tenemos que ser categóricos y firmes: tenemos que dibujar una línea roja para frenar la decadencia de nuestro sistema educativo, tenemos que evitar que se degrade más y tenemos que volver a ser la referencia educativa que fuimos.

La lectura es el instrumento. Sin los libros nuestro mundo sería más silencioso y más conformista. Menos ambicioso. Más injusto.

Un dato que desde hace años sigo y me parece tremendo: según las investigaciones de la UCA, un 60% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años carece de libros en casas. Y eso es así desde hace unos 5 años, cuando se inició la medición.

En los últimos seis meses de 2022, ese dato (trágico, me atrevo a afirmar) escaló hasta el 70%: 7 de cada 10 chicos no tienen libros en casa o no suelen leer.

Creo que esa es la gran pelea que hay que dar: por la lectura, por la educación, por la formación integral de nuestros jóvenes. Sin libro no hay buena educación y sin buena educación, no hay futuro ni esperanza.

El Municipio apoya incondicionalmente la feria del libro desde su inicio. Es financiada en su totalidad con fondos municipales.

Apoya su realización, pero, sobre todo, el trabajo de la comisión organizadora, compuesta por personas comprometidas con la educación: docentes, consejeros escolares, concejales, representantes de Bibliotecas Populares, gestores culturales, psicólogos…

La feria es un espacio abierto a todos: familias, alumnos y alumnas, docentes, escritores, público en general… todos acceden en forma gratuita a las actividades. Espero que la disfruten, que lean mucho, que se inspiren.

De nuevo, quiero reiterar mi agradecimiento y desearles mucho éxito en esta edición.

¡¡¡Gracias por venir, y a los que no son de Bragado, bienvenidos a la mejor ciudad de la provincia!!!

PALABRAS DE MALENA CATOLICA

La Directora de Cultura compartió el lema de la Feria «Donde se siembra la lectura, florecen las ideas» y resaltó la importancia de la Feria como un espacio de inspiración y formación para la comunidad.

Destacó el esfuerzo y compromiso de la comisión organizadora y agradeció el apoyo del municipio y de distintas instituciones y empresas que contribuyen en la organización del evento.

Subrayo que en la Feria habrá actividades para todas las edades, incluyendo charlas con escritores, juegos, talleres, música y danza. También enfatizó en el valor de la educación y la independencia personal que brinda la lectura.

Católica agradeció a todos los involucrados y expresó su deseo de que la Feria siga creciendo y perdurando en el tiempo. También hizo hincapié en el respeto a pluralidad de ideas y a la democracia como base de la sociedad.

Asimismo, sus palabras destacaron la importancia de la lectura, el trabajo en equipo, y el valor de mantener los sueños vivos para construir un mundo mejor para las futuras generaciones.

Finalmente, declaró oficialmente inaugurada la decimocuarta edición de la Feria del Libro de Bragado.

Tras los discursos de bienvenida, se presentó Claudia Piñeiro, destacada autora argentina, conocida por su talento y dedicación a la literatura. Su participación en la Feria del Libro de Bragado nos brindó la oportunidad de conocer más sobre su obra y sus experiencias como escritora.

Esperamos que todos los asistentes disfruten de esta nueva edición de la Feria del Libro y aprovechen al máximo las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante el evento como presentaciones de libros, charlas, talleres y muchas otras propuestas que enriquecerán nuestro conocimiento y amor por la lectura.