Aprobaron por mayoría los cambios en la Ordenanza Fiscal e Impositiva

En el marco de una Sesión Extraordinaria, el Concejo Deliberante volvió a reunirse con la finalidad de volver a tratar la Ordenanza Fiscal e Impositiva, aunque en esta oportunidad para bajar el porcentaje de aumento de las tasas.

El proyecto presentado por la concejal Daniela Monzón y Germán Díaz, de La Libertad Avanza, fue aprobado por mayoría, con el voto afirmativo del oficialismo y su bloque.



Daniela Monzón fue la primera en hacer uso de la palabra. Fundamentó el proyecto de su espacio, detallando los cambios en la Ordenanza que creyeron conveniente. Agradeció la actitud del Presidente del HCD, quien en todo momento se prestó para lograr la baja de las tasas.

Además, la el resaltó que estaba sucediendo algo que nunca pasó en los últimos 17 años: que se admitieran cambios en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

Los cambios propuestos por la concejal Monzón fueron aceptados por el oficialismo. Entre los que hicieron uso de la palabra estuvo el concejal «Chapu» Fernández, quien expresó que desde un principio no estuvo de acuerdo con el porcentaje de aumento en las tasas «porque esto no es peronismo». «Se lo hicimos conocer al intendente Barenghi» y «a diferencia de quienes hoy son oposición y antes fueron oficialismo, nosotros no somos empleados del intendente, somos concejales que representamos a todos los bragadenses, incluso a la gente del campo», indicó.



El concejal Germán Marini manifestó que las únicas concejales de la oposición que presentaron propuestas para lograr cambios en la Ordenanza Fiscal e Impositiva fueron Daniela Monzón y Marita Gelitti.



Respecto a los concejales de otros bloques de la oposición, señaló que no presentaron ninguna propuesta formal, sino que lo hicieron el domingo a la noche cuando ya no se podía hacer nada al respecto.

Durante la sesión, también hubo exposiciones de la vicepresidente del HCD y concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, y los concejales del PRO, Fernando Franzoni y Nicolás Araujo.

Fuente: Bragado TV