Averiguación de paradero

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de

MOLINA MATIA EZEQUIEL de 25 años de edad, posee retraso madurativo, resulta ser de contextura física robusta, de 1,65 metro de estatura, cabello corto oscuro, piel trigueña, ojos marrones, no posee tatuajes, presenta cicatriz en el labio superior lado derecho, al momento de ausentarse vestía pullover gris, pantalón largo de jogging color azul con líneas blancas en los puños, y zapatillas color negra.

Se ausento de su domicilio (Bragado) el 09/05/23, a las 20.30 horas aproximadamente.

No utiliza redes sociales, ni teléfono celular, no llevaba con sigo dinero ni DNI.

Toda información al respecto podrá aportarla al 911 o al teléfono de la comisaría de Bragado 02342-430121.

