Barenghi alertó por la caída en la recaudación y advirtió sobre el impacto de las importaciones en las pymes locales

El intendente Sergio Barenghi visitó MAÑANAS EN ORSAI y expuso la situación que atraviesa el municipio de Bragado. Habló sobre la baja recaudación, la preocupación por el empleo privado, la política social local y su alineamiento político con el gobernador Axel Kicillof.

“Se ha producido una merma en el ingreso de la provincia. Dada la situación económica, muchos vecinos tampoco pagan las tasas municipales y la recaudación está en negativo”, expresó Barenghi, quien remarcó que el municipio ha logrado sostener su funcionamiento gracias a una política de austeridad desde el comienzo de su gestión. “No hemos ingresado personal en demasía. Si no hay egresos, no se suma nadie. Por eso hemos podido seguir funcionando operativamente. Contamos con el personal suficiente, lo cual sirvió para llevar adelante esta situación y otras”.

Entre las acciones concretas mencionó la finalización de la reconstrucción de la nueva sala de internación del hospital San Luis: “La sala funciona completa todo el tiempo. Estas 11 camas —2 de ellas de terapia intermedia— significan mejor y más salud para Bragado. Fue una de las prioridades que fijé cuando empezamos y poder cumplirla me da mucha tranquilidad”.

En un contexto económico recesivo, el intendente expresó su principal inquietud respecto a la producción local: “Lo que más me preocupa es el estado de nuestras pymes, cómo van a bancar el ingreso de productos importados”. Según explicó, los empresarios locales han planteado esta preocupación en varias reuniones. “No es un problema que afecte tanto al empresario, pero sí a los trabajadores, que son los que primero pierden. Y para una localidad como Bragado, perder puestos de trabajo en el sector privado es nefasto”.

En materia social, Barenghi destacó el rol de Emmanuel Aramendi al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. “Le pedí que trabaje para determinar a los sectores más vulnerables. Nosotros queremos acompañar a la gente con discapacidades, ancianidad, niños en riesgo y que esa sea la prioridad de la gestión. Le dije: ‘Ojo con los busca, no quiero que el árbol me tape el bosque. Los que siempre piden no te dejan ver a los que más necesitan’. Emmanuel tiene la sensibilidad necesaria para definir esas cosas”.

Consultado sobre el armado electoral de cara a las legislativas, Barenghi no descartó la participación de funcionarios en listas, aunque aclaró que aún no hay definiciones: “Si es necesario, y la comunidad tiene afinidad con algún funcionario, y ellos tienen algún deseo, se podrán incorporar en la lista. Pero aún no le hemos dado prioridad a esa conversación. No nos vamos a apurar ni a ser nosotros los que vamos a llevar la bandera”.

El jefe comunal se mostró alineado políticamente con el gobernador Axel Kicillof: “Todo el mundo sabe que yo estoy acompañando al Gobernador en este proceso, en el Movimiento Derecho al Futuro. Todavía no sabemos cómo va a concluir, pero hay un proceso que se está dando en la provincia y tenemos que esperar a que termine para ver cómo se arma todo”.

Finalmente, Barenghi criticó al gobierno nacional por la falta de acompañamiento a los municipios. “El gobierno nacional se ha desentendido de todo, hasta de lo más elemental, y el municipio se tiene que encargar de todo. En este proceso complejo tratamos de estar siempre resolviendo y cerca de los vecinos en la diaria: limpieza, orden, seguridad, salud. En eso estamos abocados”.