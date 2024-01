Bragado Club juega en Junín por el Federal

Este domingo desde las 19:30 hs enfrenta a Villa Belgrano por los cuartos de final.

El Consejo Federal del Fútbol de AFA dio a conocer el fixture de cuartos de final del Torneo Federal 23/24 que se desarrollará entre el fin de semana y el miércoles de la semana próxima con las revanchas. Bragado Club juega su llave en Junín ante Villa Belgrano el domingo 19:30 hs, con una terna arbitral de la ciudad de Rosario encabezada por Maximiliano Macheroni.

Los dirigidos por Diego Herrera volvieron a los entrenamientos con plantel completo esta semana. La totalidad de los jugadores están a disposición del entrenador a excepción de Gastón Tristant que arrastra una lesión que lo marginó de esta serie. El equipo que planteó el cuerpo técnico no varió al del último partido, salvo con el regreso de Agustín Griego por el lateral izquierdo que vuelve después de un desgarro. Además ante la salida de Tristant, Herrera probó con Guillermo Auza para contener en la mitad de la cancha.

Bragado Club viene de dejar en el camino a un histórico como Rivadavia de Lincoln. El conjunto bragadense venció por penales 4 a 2 como visitante, después de igualar 1 a 1 en el global. A lo largo de los 180 minutos fue merecido el pasaje, con más volumen de juego y más llegadas al arco rival. Aunque como pendiente, el equipo de Herrera tiene que mejorar la eficacia en la definición si pretende avanzar.

Villa Belgrano quedó como único representante de la Liga Deportiva del Oeste en el torneo. La “V Azulada” venció a Viamonte FC por 1 a 0 y avanzó a la siguiente ronda del certamen de ascenso. En un partido extremadamente parejo, el elenco conducido por Elio “Pilo” Nuñer pegó en el momento justo y se quedó con todo el festejo ya que en la ida habían igualado 3 a 3.

El partido de vuelta está previsto para el miércoles 10 de enero en la cancha de Bragado Club, estadio Don Guillermo Laborde. En caso de empate global, el pase a semifinales se define por penales.

Así se juega esta fecha de la Región Pampeana Norte

Sábado 6

CAMIONEROS LUJÁN vs. EVERTON LA PLATA 17:00 hs

DEP. MALVINAS ESCOBAR vs. LA FRATERNIDAD ESCOBAR 17:00 hs

COLÓN CHIVILCOY vs. JUVENTUD PERGAMINO 06/01/2024 17:30 hs

Domingo 7

Villa Belgrano vs Bragado Club 19:30 hs