Bragado Club se Corona Campeón en Torneo de Pelota Paleta

El pasado sábado, Bragado Club reafirmó su dominio en la Pelota Paleta al consagrar a su equipo C como campeón y al equipo A como subcampeón en el Torneo Apertura 2024, organizado por la Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires.

El pasado sábado, las instalaciones de Bragado Club fueron el escenario de una nueva fecha del Torneo Apertura 2024 de Pelota Paleta, en la categoría Trinquete Cuarta Noroeste A. Organizado por la Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires, el evento reunió a varios equipos de la región, incluidos Club Junín, Comercio de Suipacha y tres equipos locales: Bragado Club A (Benitez y Manganiello), Bragado Club B (Arauli y Gensci) y Bragado Club C (Olivieri y Luna).

El torneo se desarrolló bajo un formato de todos contra todos, dividido en dos zonas. Los equipos que lograron clasificar para las semifinales ofrecieron partidos llenos de intensidad y competitividad. En la primera semifinal, Bragado Club A se enfrentó a Bragado Club B en un encuentro muy reñido que terminó con marcador de 8-12, 12-7 y 7-6 en el tie break a favor de Bragado Club A. La segunda semifinal vio a Bragado Club C enfrentarse a Suipacha A, logrando una victoria sólida con un marcador de 12-10 y 12-7, asegurando así su lugar en la final.

La final, inicialmente prometía ser un enfrentamiento emocionante entre Bragado Club A y Bragado Club C. Sin embargo, solo se disputó un set, en el cual Bragado Club C se imponía con un marcador de 8-12. Desafortunadamente, el encuentro no pudo completarse debido al abandono de uno de los integrantes de Bragado Club A, lo que llevó a que Bragado Club C, compuesto por Olivieri y Luna, se proclamara campeón del torneo.

Este triunfo resalta el alto nivel de competencia y la fuerza de la localía que ejerce Bragado Club en cada una de las categorías en las que compite. Los logros recientes han mostrado que los equipos locales tienen un desempeño destacado y constante, consolidándose como referentes en la Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires. Con la coronación en todas las categorías, Bragado Club continúa demostrando su excelencia y compromiso con este deporte.