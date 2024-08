Bragado cosecha triunfos en los Juegos Bonaerenses de Cultura en Chacabuco

La delegación de Bragado dejó su marca en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses de Cultura en Chacabuco, obteniendo destacados resultados en diversas disciplinas artísticas.

El pasado martes, una talentosa delegación de Bragado viajó a la vecina localidad de Chacabuco para participar en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses de Cultura. En esta competencia, los representantes de nuestra ciudad lograron destacarse en varias disciplinas, trayendo consigo varios premios y reconocimientos.

Entre los ganadores se encuentra Juan Andrés Fernández, quien obtuvo el primer puesto en la categoría de Pintura PCD. Otro primer puesto fue para Julián Balbuena en Narración Oral PCD, consolidando así el talento local en las disciplinas para personas con discapacidad.

En la categoría de Dibujo Adultos, Delfina Martins se alzó con el segundo puesto, mientras que Carolina Cassano obtuvo el mismo lugar en la categoría de Stand Up. Carlos Chazarreta también se destacó con un segundo puesto en Objeto Tridimensional Adultos.

Karen Garello, en la categoría de Dibujo PCD, completó el podio para Bragado al conseguir el tercer puesto.

Además, otros jóvenes y adultos de la delegación participaron con mucho entusiasmo y talento en diversas disciplinas. Entre ellos se encuentran Luisana Lupo en Dibujo Sub 18, Emilio Quesada en Dibujo Sub 15, Liliana López en Pintura Adultos, Emma Real en Pintura Sub 15, y Alexis Sánchez en Objeto Tridimensional Sub 15. En Danza Folclore, Delfina Ariata y Eloy Cirigliano de Warnes representaron a la ciudad en la categoría juvenil, mientras que Sandra Milano y Alejandro Silva lo hicieron en la categoría adulto.

La participación en estos juegos no solo subraya el talento artístico de los representantes de Bragado, sino también el compromiso con la cultura local. Los resultados obtenidos son un motivo de orgullo para la comunidad y un estímulo para seguir apoyando y fomentando las actividades culturales en nuestra ciudad.

Los ganadores de esta etapa regional ahora esperan con ansias la final provincial, donde buscarán seguir destacándose y llevando en alto el nombre de Bragado.