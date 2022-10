Bragado fue sede de la entrega de Pases Libres Multimodal

El acto contó con la presencia del Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio.

Bragado fue sede en el día de ayer, del acto de entrega de Pases Libres Multimodal destinado a beneficiarios de distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. El mismo tuvo lugar en la Sala Dómine del Centro Cultural Florencio Constantino y entre los municipios que recibieron pases libres multimodal se encontraban Bragado, Chivilcoy, Rivadavia, Alberti y Trenque Lauquen.

El acto fue encabezado por el Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio y el Intendente de nuestra ciudad Vicente Gatica. También se encontraban presentes los intendentes Guillermo Britos (Chivilcoy), Javier Reinoso (Rivadavia), además asistieron autoridades como la diputada provincial Valeria Arata. También estuvieron presentes autoridades de los diferentes municipios y beneficiarios de este pase libre multimodal.

El pase libre multimodal consta de una credencial emitida por la Subsecretaría de Transporte, siendo el único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público, para todas las personas beneficiarias. Este pase libre multimodal les permite viajar en el transporte público automotor terrestre y en el transporte público fluvial.

PALABRAS DEL INTENDENTE VICENTE GATICA

El intendente Gatica expresó a los medios de comunicación que “hoy recibiendo al ministro y me voy a permitir decir un amigo de hace 30 años, hace mucho tiempo que nos conocemos y sobre todo dos amigos intendentes, Javier Reynosa de Rivadavia, Guillermo Britos de Chivilcoy la diputada Valeria Arata. Para nosotros es muy importante que los funcionarios provinciales y nacionales nos visiten, porque ven de primera mano qué es lo que necesita un estado municipal. Los intendentes necesitamos que nos acompañen siempre y no son no sólo para recibir, sino también para verificar qué es lo que hacemos nuestro equipo, nuestros empleados que están todo el tiempo siendo la cara del estado con los vecinos que reciben los servicios que brindamos”.

Agregó “Recibirlo en este caso Jorge que es Ministro de Transporte y que viene algo que, si bien es una ley nacional, que haya elegido a nuestro distrito e invitar a los amigos intendentes para que nos acompañen para estos pases libres que son tan necesarios para los discapacitados hoy, con los la situación complicada y compleja que vive en la Argentina es un hecho importante. Bienvenido ministro, bienvenido a los amigos intendentes”.

PALABRAS DEL MINISTRO

Jorge D’Onofrio explicó que estos pases es la credencial que les permite viajar libremente en el transporte público de pasajeros. Expresó “…Si bien es una ley nacional, acá es donde se ve cómo trabajamos todos mancomunados, porque el trámite se inicia en cada municipio cuando la gente tiene que ir a tramitar el CUD (Certificado Único de Discapacidad). Ahí donde vemos cuáles son los municipios que más trabajan, porque el siguiente paso es inscribirse en la página de del Ministerio de Transporte para poder dar el alta a la credencial y nosotros lo que verificamos que en los mismos municipios ya acompañan a la gente para hacer este último paso. No terminan solamente en lo que es su obligación, sino que dan un paso más, porque evidentemente a la gente nos importa poco si las jurisdicciones y el intendente, si el gobernador, el ministro, o el presidente; la gente lo que necesita es esta credencial”.

Agregó “Hoy también quisimos apurar la marcha, por eso convocamos a varios municipios a Bragado para que ya puedan llevárselo y distribuir. Es un derecho de la gente y lo único que hacemos nosotros como funcionarios es cumplir con nuestro trabajo”. El ministro explicó que este pase los habilita a viajar en todo transporte público urbano de corta, media y larga distancia, con la salvedad que estas dos últimas depende también de la capacidad que tenga la unidad, donde por ley tienen que tener por lo menos cuatro butacas reservadas. “Lo que le recomendamos siempre a la gente que reserven su lugar, porque a veces llegan a la terminal y ya están ocupados”, explicó.

D’Onofrio comentó que también contempla el transporte fluvial y se encuentran a la espera que en poco tiempo también esté habilitado para el transporte ferroviario. Sobre la verificación de estos cupos comentó que los mismos los realiza la CNRT, está la fiscalización que hace transporte de la provincia y también cada municipio. “Sabemos que en el pasado hubo más problemas porque aparte las identificaciones no tenían las medidas de seguridad que tienen hoy. Poco a poco todos los empresarios están tomando conciencia que esto no es una cuestión discrecional, sino que es una ley que hay que cumplir”, aseguró.

El ministro también informó que “Dependiendo el caso la credencial dice si habilita un acompañamiento o no. En la mayoría de los casos obviamente sí, pero bueno en otros que la discapacidad misma determina que no hace falta, la credencial dice sin acompañante. Las personas trasplantadas y en lista de espera también para trasplante son beneficiarias. Esto no significa que se da un beneficio porque si, primero estadísticamente no es gente que viaja todos los días, pero esto es garantizar otro derecho que es el acceso a la salud, o el derecho a trabajar, o a movilizarse. Este es un derecho que el estado le garantiza para que se pueda movilizar”.