El concejal opositor se expresó sobre el reclamo realizado el jueves por los trabajadores frente al intendente Vicente Gatica.

Dijo que “Tomasino y Gatica han perdido la vergüenza al decir que la culpa del reclamo es de Pupy Pan Rivas”.

“Las condiciones siempre deben ser las adecuadas si hablamos de trabajo, contar con elementos, que los trabajadores no sientan que son espiados o perseguidos como dijeron ayer al intendente, porque así no pueden trabajar con tranquilidad”, dijo el edil.

“Siempre me van a encontrar defendiendo sus derechos, acompañando, y expresando mi solidaridad y respaldo a quienes se manifiestan por mejoras y exigen que se les den las condiciones de trabajo necesarias”, explicó el edil

“Gatica y Tomasino no tienen vergüenza, han pasado los límites de todo, quieren cargar culpas sobre la concejal Pan Rivas diciendo que los incitó con un proyecto a manifestarse”, dijo Broggi.

“Se han olvidado de los trabajadores que son los que sostienen y ponen la cara ante los vecinos, una gestión que cuenta con muchos funcionarios, sólo en el área de la “vice intendenta virtual” podemos contar por lo menos 5 funcionarios nuevos, con sueldos muy grandes, que no se comparan con los de los trabajadores”, manifestó Broggi.

“Hace varios días que le acercaron una nota al ejecutivo planteando ser escuchados, y la nota lleva muchas firmas, esa misma nota me la hicieron llegar los trabajadores; por eso no pueden decir que la concejala Pupy los incitó a nada…los empleados necesitan que el estado municipal los mire, y los reconozca, pagando lo que les corresponde”, dijo Broggi .

“Es importante que el intendente y el secretario entiendan que es un derecho de los trabajadores manifestarse si no están de acuerdo con las condiciones de trabajo, y debe ser tomado así, sin que los empleados tengan después algún tipo de sanción o trato diferente por haberse manifestado”, dijo Broggi en el final.