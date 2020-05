El edil del Frente de Todos cargó otra vez contra la gestión de Gatica en el plano de los servicios y su prestación “deficiente”. Le envió una nota al intendente y a la secretaria del área.

“La súper Secretaría de Natalia Gatica se creó justamente para dar eficiencia y calidad a los servicios que el mismo Estado había reconocido eran prestados mal. Y ahora el tema es que tampoco logran ni siquiera limpiar las hojas que caen de los árboles en plena temporada”, dijo Sergio Broggi.

“He recibido miles de reclamos. La gente me envía fotos porque considera que vivimos en la mugre, y he ido a esos lugares y he visto yo mismo ramas y hojas que no son de ayer”, expresó.

“Le manifesté mi preocupación a ambos, al intendente y a su hija. Les puntualicé en mi nota que me preocupa saber si los trabajos de desinfección se siguen haciendo y de qué modo, porque hoy hay mucha más gente en la calle. Les pregunté sobre la fumigación por el dengue que es algo que tiene que ver con nuestra realidad. Es mucho lo que no hacen”, agregó.

“Los empleados municipales hacen lo que pueden. Si no reciben horas extras por ese incremento de trabajo, no podrán realizarlo seguramente, y ahí tiene que estar el Estado y demostrar la hija del intendente que está en su cargo no por pariente sino porque es eficiente en su área”, avanzó.

“¿Las hojas, las ramas, los mosquitos y el barigüí, todo tiene que ver con el COVID-19? No es el único municipio que está afectado por la pandemia, sin embargo acá siempre se piden disculpas por lo que no se hace, y realmente creo que hay un Estado ausente que no sabe cómo trabajar”, subrayó.

Y redondeó: “Le pido al intendente que piense en ambientes saludables, calidad de vida, eso es salud también. Y que limpie la ciudad, desinfecte y fumigue, que es lo mínimo que necesitamos para vivir dignamente”.