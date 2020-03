El concejal Sergio Broggi habló acerca de la preocupación que existe por la expansión del coronavirus, que tiene en alerta a la población y sobre lo que cree importante a la hora de hacer prevención. “Considero que en esto debemos siempre pensar y aportar para que a todos nos vaya mejor, sumar que es al menos lo que me moviliza y en ese sentido creo de importancia que en la ciudad se realicen entregas por parte del CONSEJO ESCOLAR a los establecimientos educativos de alcohol en gel, cloro y jabón liquido, que es lo que escuchamos por parte de las autoridades sanitarias que debe intensificarse”, dijo el edil. “La prevención es fundamental, esto sucede a nivel mundial, es importante que aquellos que viajaron a lugares en donde está el virus se auto aíslen y avisen por una cuestión de prevención sanitaria; y que el estado refuerce las medidas de higiene dotando a las escuelas de un refuerzo para ello”, dijo Broggi. “Ayer en una charla con el consejero escolar Rubén Colombo hablamos este tema, y me decía que al plantearlo en el consejo escolar se manifestó una cuestión presupuestaria, aquí los recursos deben tener un destino prioritario, y es uno de ellos la prevención”, dijo el edil. “El ministro Ginés Gonzáles García explicaba hace unas horas en muchos medios nacionales que la prevención está en que aquellos que viajaron a los países en los que hay casos de CORONAVIRUS se aíslen por 14 días, y que para establecer barreras sanitarias preventivas hay que lavarse las manos con jabón, utilizar alcohol en gel, y limpiar varias veces seguidas en el día las superficies (con cloro) porque allí también es donde se depositan los virus”, recordó el edil. “Ayer fui al cine Constantino, y allí no encontré alcohol en gel por ejemplo, y es un lugar en donde mucha gente concurre, más allá de que el estado es quien puede considerar o no continuar con esos eventos lo cierto es que debe tener en estos casos medidas de higiene al alcance de quienes asisten”, dijo el concejal. “En las escuelas no es una cuestión presupuestaria, recuerdo que en tiempos de la GRIPE A, el municipio suministró refuerzos a establecimientos educativos de jabón, cloro y alcohol en gel, porque es una cuestión de salud pública”, dijo. “Además sostengo que la información siempre es lo que nos salva, saber siempre es lo más importante, por ello, `para frenar comentarios, especulaciones y alarma en la población lo mejor es que sea vocera la secretaria de salud a diario de lo que sucede en nuestro distrito en temas como estos”, manifestó el edil. “Le escribí al propio intendente sobre esta sugerencia e inquietud, como lo hice hace más de un mes a la propia Pusso con relación a algunos controles que podían hacerse, y no obtuve respuesta de ninguno, ni antes, ni ahora del propio Gatica”, enfatizó Broggi en el final.