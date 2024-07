Campaña de Prevención: Folletería contra estafas telefónicas

En un esfuerzo por proteger a la comunidad de las estafas telefónicas, se ha lanzado una campaña de prevención con la distribución de folletería informativa. Se insta a los ciudadanos a no proporcionar datos personales y a comunicarse con el 911 ante cualquier duda.

En un esfuerzo por combatir las estafas telefónicas, las autoridades locales han lanzado una campaña de prevención distribuyendo folletería informativa a la comunidad. Esta iniciativa tiene como objetivo alertar y educar a los ciudadanos sobre los riesgos y métodos comunes utilizados por los estafadores, así como proporcionar recomendaciones clave para evitar caer en estas trampas.

La folletería distribuida contiene consejos prácticos para identificar y prevenir estafas telefónicas, tales como no proporcionar datos personales a desconocidos, no responder a llamadas sospechosas y verificar la autenticidad de cualquier solicitud de información. Además, se enfatiza la importancia de mantener la calma y no dejarse intimidar por las tácticas de los estafadores, que a menudo incluyen amenazas y presiones para obtener información sensible.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que, ante cualquier duda o situación sospechosa, se comuniquen de inmediato al 911. Este número de emergencia está disponible las 24 horas del día para atender consultas y brindar asistencia en caso de posibles intentos de estafa.