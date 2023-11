«Chapu» Fernández: «El pueblo se cobró la deuda que la clase política tenía con él…»

– Se mostró conforme con los secretarios que eligió Sergio Barenghi

El concejal Jorge «Chapu» Fernández, concejal del Frente Renovador en Unión por la Patria, formuló declaraciones. Primeramente opinando sobre los secretarios que estarán acompañando a Barenghi en su gobierno y dio su parecer sobre el resultado del balotaje, del 19 de noviembre.

«Chapu» Fernández dijo que «estamos viviendo una época en donde el pueblo le cobra a la clase política la deuda que tiene con él.

«Se vio claramente, como se expresó el enojo y la frustración en favor de un candidato que no es un político de carrera, que decía lo que la gente quería escuchar, sin entender que serán los primeros perjudicados…»

Agregó que lo que pasó, «debería servir de reflexión para la clase política y ver que se hizo mal, que son muchas cosas, porque por algo es el enojo de la gente y por algo es que alguien que hace poco era panelista de la televisión, hoy es Presidente de la Nación…».

Agregó que «el pueblo eligió, eso es irrefutable, hay que respetar las urnas, a la voz del pueblo y el cuidado de la democracia está por encima de todo, hay que dejar que el Presidente electo asuma, que comience con sus medidas y en su momento, nosotros iremos planteando los acuerdos y desacuerdos con respecto a las medidas que se vayan tomando…»

SOBRE LOS SECRETARIOS DE BARENGHI

Sobre el equipo de los siete secretarios que eligió Sergio Barenghi, manifestó que «me pareció muy bien, no hubo demasiadas sorpresas y creo que es lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros en el caso de haber sido electos, rodearse de gente de confianza…».

Dijo que «tenemos que estar para acompañar, apoyar desde donde nos toque y ese fue nuestro compromiso (su sector) cuando perdimos las PASO, nos pusimos a disposición de Sergio y fue algo real…

«Bragado necesita mucha gestión, no sabemos qué va a pasar con Nación fuera de línea, será una incertidumbre», dijo Fernández y refirió sentirse preocupado por las declaraciones de Javier Milei con respecto a la obra pública «y en este sentido el intendente electo nos va a necesitar a su lado…», agregó Fernández.

Dijo haber felicitado a cada uno de los secretarios, «de manera especial a Emma Elizalde, que está en su ámbito natural que es la salud pública y que ama con todas sus fuerzas…».

Deseó que pueda tener las herramientas necesarias para llevar a cabo políticas de salud como pensamos nosotros y no como propone Milei con la canasta básica, a través de un seguro de la salud, como sucede en los EEUU.

«Para nosotros la salud tiene que ser pública, de calidad para todos los habitantes.

«Toda la población tiene que tener acceso a la salud, no todos ganan igual y creo que nadie debe dejar de comer por no tener plata, nadie debe dejar de educarse por no tener plata y nadie debe dejar de acceder a la salud por no tener plata…».

Expresó la importancia de la salud pública, y que tiene conexión con el resto de las áreas, «como los accidentes de tránsito, el ambiente, el deporte, la educación, desarrollo social y muchas áreas más y con un buen trabajo de prevención y promoción todo va a mejorar notablemente…», señaló el concejal del Frente Renovador.