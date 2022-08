En el día de ayer en horas de la tarde, en calles Rivadavia y Olvarria, ocurrido una colisión entre la ambulancia del SAME, una Fiat Duccato, en la cual circulaban el chófer, la enfermera y la medica de guardia, y una Ford Transit conducida por un hombre de 69 años. Afortunadamente no se registraron lesionados. No obstante la Ford Transit fue retenida por personal de transito municipal por carecer de documetación.

