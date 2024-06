Coalición Cívica agasaja al periodismo y llama a mayor debate

En un evento organizado por la Coalición Cívica de Bragado, Carla Bruno destacó la necesidad de mayor debate y comunicación para mejorar la gestión municipal y la vida de los ciudadanos. «Cambió el gobierno, pero no avanzó la gestión», afirmó.

El pasado lunes por la noche, la Coalición Cívica de Bragado, liderada por la doctora Carla Bruno, organizó un agasajo al periodismo local en una confitería céntrica de la ciudad. El evento se llevó a cabo en conmemoración del Día del Periodista, celebrado el 7 de junio. Durante su discurso, Carla Bruno enfatizó la importancia del periodismo y su rol en la democracia y la política local.

Carla Bruno comenzó su mensaje con un saludo a Adriana Ferrari, debido al reciente fallecimiento de su madre, y extendió sus mejores deseos a los trabajadores de prensa que no pudieron asistir por encontrarse enfermos con gripe. Bruno destacó la labor fundamental del periodismo al proporcionar la información necesaria para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. «El periodismo proporciona el alimento fundamental del ciudadano. En lo político, la gente quiere información para decidir cómo invierte su dinero, su humor, y cómo la dirigencia política toma medidas y hace propuestas», expresó.

La referente de la Coalición Cívica subrayó que la democracia no solo se basa en la división de poderes y la alternancia, sino también en la comunicación y la información, resaltando el papel crucial del periodista en este proceso. «El periodismo siempre propone debates, pero creo que hace falta más debate, y no por falta de propuesta del periodismo. Ojalá que este año, aunque no sea electoral, podamos debatir más y charlar más con diferentes ideas de cara al ciudadano», afirmó Bruno.

Refiriéndose a la situación local, Bruno manifestó su preocupación por la falta de claridad y dirección en la gestión municipal. «Si bien cambió el gobierno, no estamos teniendo un norte, un destino. No tenemos comunicación de cuál es la situación del Municipio, de los servicios, por qué se toman decisiones como la del acceso, el Constantino, y no sabemos cuáles son las prioridades… ni el mismo Municipio las sabe. Ha cambiado el gobierno, pero no avanzó la gestión», declaró.

Finalmente, Carla Bruno deseó que se pueda avanzar en el debate para mejorar la política y la vida de los ciudadanos, subrayando la necesidad de mayor transparencia y comunicación por parte de las autoridades locales. Su mensaje fue claro: es esencial fomentar el diálogo y la participación activa de la comunidad para lograr una gestión más efectiva y alineada con las necesidades de los ciudadanos.