Comunicado Radical: Apoyo a Investigaciones y Deslinde de Responsabilidades en Caso de Corrupción

El Comité de la Unión Cívica Radical en Bragado emitió un comunicado expresando su rechazo a prácticas corruptas vinculadas a desvíos de fondos en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Además, respaldaron un comunicado conjunto de la Junta Central del Comité de La Plata y el Comité Provincial, desvinculando a personas mencionadas en informes periodísticos.

COMUNICADO RADICAL l Con respecto a las investigaciones judiciales y periodísticas referidas a desvíos de fondos de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de la Unión Cívica Radical de Bragado expresa su rechazo a todas las prácticas corruptas vinculadas a los fondos públicos.

Queremos manifestar, a su vez, nuestro apoyo al comunicado que elaboró la Junta Central del Comité de La Plata y que replicó el Comité de la Provincia de Buenos Aires, donde se expresa de manera clara y precisa que el Sr. Hugo Santiago Muguerza – persona mencionada en informes periodísticos como partícipe del desvío de fondos y asociada como militante de la UCR -, no sólo no es militante activo del partido sino que no tiene ninguna relación ni presta tarea alguna en ningún ámbito en representación de la Unión Cívica Radical. Misma es la situación en Bragado de Marcelo Elías, en cuyo caso se adiciona que desde el año 2015 tiene un partido político propio, denominado Acción para el Desarrollo.

Al igual que las autoridades del Comité Provincia, desde el Comité Bragado, propiciamos que la Justicia investigue este hecho con toda la profundidad, que se deslinden responsabilidades y que se imparta Justicia.