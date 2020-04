Luego de enviar una nota al presidente del Honorable Concejo Deliberante, el concejal Sergio Broggi manifestó sentirse «satisfecho porque Expósito reaccionó» y salió a hablar en los medios sobre el tema.

» Me siento satisfecho porque aunque el presidente del Concejo no respondió mi nota, sí respondió por los medios a mi pedido y el cuerpo volverá a sesionar», dijo.

Y completó: «Finalmente tomó la inquietud porque lo vi a través de los medios, luego de haberle enviado la nota, que dijo que se evalúa que vuelvan las sesiones en mayo.Es importantísimo que el Concejo funcione. Expósito no mostró decisión antes, pero al enviarle la nota reaccionó, y eso es positivo para mí».

CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DEL HCD

Bragado, 21 de abril de 2020 Señor Presidente Honorable Concejo Deliberante Don ALDO EXPOSITO PRESENTE ……………………………………………….. De mi consideración: Por la presente me dirijo a usted a fin de plantearle evalúe y ponga a consideración del cuerpo legislativo la decisión de reanudar las sesiones ordinarias que este Concejo tiene por calendario de trabajo y no han sido realizada aún. De acuerdo a lo convenido en el inicio del año legislativo, se estableció sesionar los últimos jueves de cada mes, y eso aún no ha sucedido debido a la situación por la que atravesamos todos y es de conocimiento público Pasado este tiempo, y en virtud de la necesidad de que este cuerpo continúe con su trabajo habitual, replanteando el formato, como ya se hizo en el trabajo de las comisiones, le pido considere esta solicitud para dar continuidad a nuestra tarea. Nosotros somos representantes de los ciudadanos, y es aquí donde están expresadas todas las voces, en las mayorías y minorías, por eso no debemos detener esa tarea, ni dejar de cumplir con nuestras responsabilidad dentro de este Concejo. Es el rol del concejal el que no cambia, por ende nada hace que se deje sin efecto el funcionamiento democrático y necesario para el sano desempeño del sistema democrático y sus instituciones. Le pido entonces que arbitre los medios para realizar en las próximas semanas las dos sesiones que debieran haberse llevado adelante, en formato virtual; y propongo se determine un nuevo organigrama que permita sesiones mas cortas y más frecuentes, a fin de ser expeditivos en nuestra tarea. Sin más, y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo arte. SERGIO BROGGI. Concejal Partido de Bragado