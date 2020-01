Una nueva reunión de trabajo del Bloque de Concejales del Frente de Todos de Bragado. En este caso en el Ministerio de Infraestructura de la Nación donde fueron recibidos por el flamante ministro Gabriel Katopodis. En dicho encuentro se abordaron temas de profundo interés por los vecinos de la zona como es el abandono de la obra de la autovía 5. Recordemos que es un reclamo que vienen realizando los vecinos desde hace mucho tiempo y que fue uno de los compromisos que la gestión de Cambiemos no pudo cumplir y dejó abandonada la obra una ves pérdida la elección de Agosto 2019 . Con motivo de esta inquietud el ministro con absoluta responsabilidad y planteando que la recuperación del ministerio y la puesta en marcha de las obras paralizadas en la gestión anterior es uno de los desafíos que está afrontando ya que la construcción de rutas más seguras también es prioridad para esta nueva gestion.Otro de las inquietudes trasladadas por la concejala Guillermina Llospice fue el reclamo de los Bragadense en la situación habitacional, ya que en el partido de Bragado no se avanzó en ningún plan nacional de viviendas. De hecho no se pudo terminar el plan de las 116 viviendas que con un porcentaje de obra avanzado en elgunas de ellas quedaron pendientes desde el 2015. El ministro invito a participar en las próximas reuniones donde se está trabajando en el armado de un nuevo plan habitacional en el orden Nacional.En otro pasaje de la reunión el concejal German Marini le traslado la preocupación que tiene un grupo de vecinos sobre las obras hidráulicas planteadas para su ejecución dentro del partido de Bragado; donde la información brindada por el ejecutivo municipal a sido muy poco clara e incompleta ya que uno de los principales estudios previos sobre el impacto ambiental no estaría actualizado y eso genera no solo incertidumbre si no también una gran preocupación por el resultado final si se llegará a ejecutar la obra.Comprometidos en seguir trabajando en una agenda común con el ministerio sobre las obras que los Bragadense esperan desde hace mucho tiempo; los concejales le agradecieron al ministro por su cordialidad y predisposición al trabajo conjunto.