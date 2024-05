Corina Delettieres: “Una concesión es una privatización suavizada y marca el efecto “mileísta” en la gestión”

Sobre los dichos cruzados del secretario de Gobierno y la decisión de montar un negocio gastronómico en el Centro Cultural, la ex directora de Cultura de la gestión sanpedrista marcó su postura.

“Para quienes tuvimos la enorme responsabilidad de poner en marcha el Centro Cultural Florencio Constantino con la vuelta del cine, el traslado de los restos del tenor al mausoleo y la ambientación de cada uno de los sectores destinados al arte en todas sus formas, siempre será importante ver cómo se trabaja y se mantiene en condiciones algo que costó esfuerzo, recursos y trabajo de mucha gente para que lo volvamos a tener en pie”, dijo Corina Delettieres.

“Me parece interesante que cada gestión haga una mirada y una intervención que sume…por eso creo que hubiera sido necesario y urgente ocuparse del funcionamiento de los baños que hace mucho están en malas condiciones y volver a habilitar el anfiteatro “Fernando Avena” que se encuentra también cerrado , por ejemplo, y que son prioridades para que el edificio no se venga abajo”, dijo Delettieres.

“Lo más importante en una gestión es ser custodio de los bienes del estado, no todo es recaudar, no me importa qué canon se pagará, porque la mirada privatizante no va conmigo, eso se lo dejo a los “mileístas”, disparó la ex funcionaria.

“ En realidad lo que el secretario de gobierno no dice, es que el nuevo espacio que se abre, es en realidad un lugar que se encontró para trasladar la sala de exposiciones existente…y hacer lugar así a un negocio gastronómico, que parece que es lo prioritario en este momento para la gestión de Cultura actual “, dijo Corina.

“En algún momento de nuestra gestión se pensó en un café con mesas ubicadas sobre la “plaza Ana Bartolomé” generando un ambiente semi techado que a su vez podía mejorar filtraciones que existen hoy, pero que no genere una competencia para los comercios que tiene la ciudad”, dijo.

“Cuando sos funcionario debes ser serio y responsable. Acá se debe tener en cuenta que el Centro Cultural es un sitio de espacios abiertos, y que no debe perderse el sentido para el que fue concebido…allí asisten niños, jóvenes y adultos a formarse en arte y la incorporación de un comercio con una rutina diferente y con otros fines, debe ser muy estudiada, por la seguridad y por todo lo que implicaría”, indicó Corina.

“El estado debe ser garante del cuidado de los bienes de todos, no debiera ganar el ojo del mercado , por sobre lo que se ha concebido con otros fines. No se pueden tapar obras de artistas que dejaron su huella aquí, como tampoco se debió olvidar que tenemos un cine 3D pero no hay anteojos porque el estado no quiso seguir invirtiendo y le negó a los ciudadanos esa hermosa posibilidad de usar lo que tenemos”, manifestó Corina.

“Hay mucho por hacer antes de pensar en privatizarlo por partes” finalizó Delettieres.