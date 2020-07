El intendente Vicente Gatica analizó hoy, en un vivo publicado en las redes sociales oficiales, el presente de Bragado, luego de los últimos casos confirmados de coronavirus.

“Nosotros le hemos pedido a la comunidad que depende exclusivamente de ellos, pero hay decisiones que toma el Estado municipal que no dependen del Estado municipal”, dijo el jefe comunal, sobre el compromiso.

Y avanzó: “Las fuerzas de seguridad, de salud, que viajan constantemente a un lado y el otro, son trabajadores esenciales a los que hay que respetar, a los que hay que dejarlos que transiten porque son quienes nos cuidan y nos salvan las vidas, en algún momento”.

Sin dejar de hablar sobre esos trabajadores, les pidió “que cuando lleguen a su ciudad, cuiden a sus familias y cuiden también sus salidas de alguna manera, que estén protegidos para que todos estén protegidos”.

Además, remarcó que serán “muy severos” con quienes no respeten lo establecido para las salidas. “Vamos a estar muy cerca de los vecinos que no cumplen. Y la gente que cree que tiene una fiesta, que es una reunión que no se debe hacer, que denuncie al 911 y nosotros vamos a estar allí”, agregó.

Y resumió: “Entendemos que es un momento serio, pero hay que estar tranquilos de que se está haciendo todo, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la salud, para que Bragado siga teniendo esta cantidad de casos que todavía no nos abruman”.

Por su parte, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, hizo foco en la actitud incorrecta: “Nosotros somos una localidad que estamos a 200 kilómetros de Capital y eso nos hace mucho mas lábiles. Ahora, hay una forma imprescindible de tratar de combatirla y es con la ayuda de la ciudadanía”.