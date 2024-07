Daniela Monzón exige mejores condiciones para las escuelas y cuestiona la gestión anterior

La concejal Daniela Monzón de La Libertad Avanza visitó una escuela en Bragado y criticó duramente su estado, cuestionando las prioridades de la gestión anterior del Intendente Vicente Gatica y solicitando a la actual administración del Intendente Sergio Barenghi que realice las obras necesarias.

En una reciente visita a una escuela de Bragado, la concejal Daniela Monzón, representante de La Libertad Avanza, expresó su profunda preocupación y críticas hacia el estado de las instalaciones educativas. A través de un posteo en redes sociales, Monzón compartió sus sentimientos de «tristeza, impotencia y furia» tras constatar el estado de abandono en el que se encuentran las Escuelas Secundaria 9 y Primaria 35, que funcionan en el mismo edificio.

Monzón no solo criticó las condiciones actuales, sino que también cuestionó la gestión anterior del ex Intendente Vicente Gatica. En sus declaraciones, la concejal lamentó que durante los ocho años de la administración anterior, se invirtiera en la construcción de un skatepark en lugar de destinar el Fondo Educativo a la mejora de las escuelas. «Ocho años de abandono, ocho años de desidia, de exclusión», afirmó Monzón, resaltando su frustración por no haber reclamado antes al gobierno responsable.

La concejal hizo un llamado urgente al actual Intendente Sergio Barenghi, solicitando que se realicen las obras necesarias para mejorar las condiciones de las escuelas. «Nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo, sabemos que dejaron todo al abandono», expresó, destacando también la importancia del trabajo de las cooperadoras de padres, aunque lamentó que en condiciones óptimas, estas no deberían ser necesarias. «Sin los padres de las cooperadoras, nada funciona», añadió.

En su posteo, Monzón también criticó la existencia del skatepark, afirmando que para eso sí había dinero disponible. «Pero para alegría de todos tenemos pista de patineta, para eso sí había plata», escribió con ironía, subrayando la falta de prioridad hacia la educación en la gestión pasada.

Monzón concluyó su mensaje con un llamado a la reflexión y la acción, enfatizando la necesidad de un cambio real en las políticas locales. «Una ciudad distinta es imposible con los mismos de siempre», afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de nuevas ideas y enfoques para mejorar la calidad de vida en Bragado.

La visita de la concejal y sus contundentes declaraciones han generado un amplio debate en la comunidad, poniendo de relieve la importancia de la inversión en educación y la urgencia de atender las necesidades de las instituciones educativas locales. La respuesta de la administración actual aún está pendiente, pero se espera que estas críticas impulsen acciones concretas para mejorar las condiciones de las escuelas en Bragado.