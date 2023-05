Dario Duretti destacó el discurso de Cristina y alentó a Wado de Pedro como candidato

“¡Es el más preparado de nuestra generación!”, dijo, “o cualquier otro precandidato que decida Cristina”.

Luego del acto multitudinario que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo por el cumplimiento del 20° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente; el dirigente peronista Darío Duretti, quien integra el espacio desde sus inicios, se mostró conforme por el discurso de la Vicepresidenta. “Una vez más demostró estar a la altura del momento histórico que vivimos y dejó en claro que es la líder del movimiento nacional y popular que sumó derechos a los argentinos, siendo el espacio que mejor interpretó al peronismo después de Perón”, dijo.

Duretti coincidió en afirmar que, a pesar de las dificultades, un gobierno del Frente de Todos es mejor que cualquiera de las otras opciones que se están viendo, considerando que una nueva impronta ayudará traer las soluciones que se necesitan, e incluso se animó a decir quién cree que sería el mejor precandidato: Wado de Pedro.

“¡Es el más preparado de nuestra generación! Conoce la realidad del país y cultiva el dialogo y el trabajo como fuerza transformadora de la realidad”, destacó. Recordó la visita que hizo a Bragado en el 2018 y el apoyo personal que dio a la lista de Casa Peronista en las internas, manteniendo una relación de cercanía que lo lleva a saber que es la persona que necesitan los argentinos para el futuro.

“Ya lo dijo Crisitina: ´basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer; hay que romperse lo que hay que romperse´, tenemos que militar, salir a la calle y convencer a todos de que somos la mejor opción, porque efectivamente es lo que somos. Creo que Wado sería el mejor presidente, o cualquier otro precandidato que decida Cristina. Con ella como conductora, no me caben dudas que llegaremos a buen puerto, independientemente del nombre”, dijo Duretti.

También habló de Bragado, expresando que “estamos trabajando fuertemente para lograr la unidad, y en lo particular estoy aportando todo lo que está a mi alcance para que así sea, o al menos para generar un acuerdo del proyecto de Bragado que queremos”.