Darío Duretti realizó un brindis junto a titulares y trabajadores de los medios de comunicación

El domingo por la noche, el funcionario nacional Darío Duretti, organizó e invitó a los representantes e los medios de comunicación locales, a una cena de camaradería e intercambio de experiencia sobre el trabajo que se realizó durante el año. En ese marco, el funcionario nacional, pudo intercambiar criterios y opiniones con los trabajadores de comunicación en un clima distendido que contribuyó a afianzar el lazo de trabajo necesario a la hora de comunicar.

PALABRAS DE DARIO DURETTI A LOS PRESENTES

A la hora del brindis, Darío Duretti expresaría “Quiero agradecerles a todos. La idea de este encuentro fue eso, agradecerles la solidaridad del año. Muchas veces nosotros estamos luchando con lo que hacemos, que si no lo difundimos a través de ustedes no llega a los vecinos. Soy de los que cree que la difusión es a través de los medios. Me resisto a pensar que el instante que dura una publicación en las redes sociales, es comunicación. Seguramente es un debate futuro y también lo debe ser, no me niego a eso”.

Fue en ese momento donde el funcionario nacional expresaría “Pero yo creo que poder difundir lo que uno hace, o que la gente se vaya formando una imagen del laburo que uno hace desde el punto de vista político, tiene que ver con lo que va saliendo cotidianamente en los medios de comunicación que ya están instalados en la comunidad y que distintos sectores, con la fragmentación que hay, que todos conocemos, se informan de distintos lugares. Es de donde, a mi criterio, se llega mejormente y uno se puede expresar con más nitidez, lo que está haciendo”.

Darío Duretti agregaría entonces: “Después la gente es la que evalúa, como también evalúa el laburo nuestro, el laburo de ustedes como periodista y en eso ya ahí no podemos hacer nada, pero sí tenemos que tener la certeza que tenemos que poder llegar, comunicando lo que hacemos y en eso, sin ustedes, sería imposible. La idea era agradecerles, no habíamos hecho nada para el día del periodista. Yo no soy muy afecto a hacer muchas cosas, porque me parece que el laburo se reconoce económicamente cuando uno puede y porque los medios no viven de brindis”.

Expresó entonces “Pero sí me parece que la camaradería y en los pueblos como lo nuestros, la relación personal es importante y ayuda a la construcción de un pueblo mejor, más tranquilo, más comunicado y le ayuda a la comunidad a organizarse y a entender lo que hacemos. Muchas gracias por eso, por el año que nos han brindado y les deseo el mayor de los éxitos”, finalizó Duretti, invitando a todos a levantar las copas y realizar un brindis.